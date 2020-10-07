Tamamı elektrikli motordan sağlanan 1.000 beygirlik devasa bir güce sahip olan GMC Hummer EV için tanıtım videosu yayınladı. Video, aracın hem gücüne hem de sessizliğine vurgu yapıyor.

ABD’li otomotiv şirketi General Motors (GMC), 20 Ekim’de gerçekleştireceği lansman ile birlikte tamamen elektrikli ilk Hummer modeli olacak GMC Hummer EV’yi resmi olarak tanıtacak. Şirket, yaklaşmakta olan kamyoneti için yeni bir tanıtım videosu yayınlayarak araç ile ilgili heyecanı yüksek tutmaya devam ediyor.

‘Sessiz Devrim Geliyor’ başlıklı videoda General Motors, GMC Hummer EV için “Dünyanın ilk elektrikli süper kamyoneti” ifadesini kullanıyor. Çünkü GMC Hummer EV standart bir kamyonetten çok daha heybetli ve gösterişli bir gövdeye sahip olsa da sadece elektrik motorundan güç alacağı için herhangi bir motor sesi bulunmuyor.

Bu arada General Motors, videonun açıklamasında tanıtım videosunda yer alan aracın bir bilgisayar simülasyonu olduğunu ve lansmanda gösterilecek gerçek GMC Hummer EV’de değişiklikler olabileceğini bildirdi. Yine de aracın büyük ölçüde tanıtım videosundaki modele benzemesi, yalnızca küçük detaylarda değişiklik sunması bekleniyor.

General Motors, GMC Hummer EV ile ilgili daha önceki açıklamalarında aracın 1.000 beygirlik devasa bir güce sahip olacağını ve 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 3 saniyede gerçekleştireceğini zaten açıklamıştı. Bu da GMC Hummer EV’nin bir kamyonetten ziyade bir süper spor otomobil performansı sunacağını gösteriyor.

GMC Hummer EV için yayınlanan tanıtım videosu