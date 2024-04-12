Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından her yıl düzenlenen BAFTA Oyun Ödülleri, oyun dünyasının en prestijli törenlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Törenin bu yılki ayağı da dün akşam resmen gerçekleştirildi. Etkinlikte farklı kategorilerden yılın en iyileri seçildi.
Yılın oyunu, pek şaşırtmayan bir şekilde Baldur’s Gate 3’e gitti. Larian’ın çok sevilen RPG’si, bu yılki neredeyse tüm ödül törenlerini süpürmeyi başarmıştı. Yapım, 5 ödülle en çok ödül kazanan da olmayı başardı. Bunun dışında Alan Wake 2, Super Mario Bros. Wonder gibi yılın diğer sevilen oyunları da ödüller kazandı.
BAFTA Oyun Ödülleri 2024’ün kazananları
En iyi oyun
- Baldur's Gate 3 - Kazanan
- Alan Wake 2
- Dave the Diver
- The Legend of Zelda: Tears of Kingdom
- Marvel's Spider-Man 2
- Super Mario Bros. Wonder
En iyi İngiliz oyun
- Cassette Beasts
- Dead Island 2
- Disney Illusion Island
- Football Manager 2024
- Viewfinder – Kazanan
- Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin
En iyi başrol oyuncusu
- Amelia Tyler (Anlatıcı - Baldur’s Gate 3)
- Cameron Monaghan (Cal Kestis - Star Wars Jedi: Survivor)
- Nadji Jeter (Miles Morales - Marvel’s Spider-Man 2) – Kazanan
- Neil Newbon (Astarion - Baldur's Gate 3)
- Samantha Béart (Karlach - Baldur's Gate 3)
- Yuri Lowenthal (Peter Parker - Marvel's Spider-Man 2)
En iyi yardımcı oyuncu
- Andrew Wincott (Raphael - Baldur's Gate 3) – Kazanan
- Debra Wilson (Cere Junda - Star Wars Jedi: Survivor)
- Ralph Ineson (Cid Telamon - Final Fantasy 16)
- Sam Lake (Alex Casey - Alan Wake 2)
- Tony Todd (Venom - Marvel's Spider-Man 2)
- Tracey Wiles (Jaheira Baldur's Gate 3)
En iyi teknik başarı
- Alan Wake 2
- Final Fantasy 16
- Horizon Call of the Mountain
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Kazanan
- Marvel’s Spider-Man 2
- Starfield
Eğlencenin ötesindeki oyun
- Chants of Sennaar
- Goodbye Volcano High
- Tchia – Kazanan
- Terra Nil
- Thirsty Suitors
- Venba
En İyi müzik
- Alan Wake 2
- Assassin’s Creed Mirage
- Baldur’s Gate 3 – Kazanan
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Marvel’s Spider-Man 2
- Star Wars Jedi: Survivor
En iyi animasyon
- Alan Wake 2
- Hi-Fi RUSH – Kazanan
- Hogwarts Legacy
- Marvel’s Spider-Man 2
- Star Wars Jedi: Survivor
- Super Mario Bros Wonder
EE Oyuncuların Seçimi Ödülü (Dünyada oyuncular arasında en fazla eğlendiren ve memnun bırakan oyun, topluluk tarafından seçiliyor)
- Baldur's Gate 3 – Kazanan
- Cyberpunk 2077
- Fortnite
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Lethal Company
- Marvel's Spider-Man 2
En iyi aile oyunu
- COCOON
- Dave the Diver
- Disney Illusion Island
- Hi-Fi RUSH
- Hogwarts Legacy
- Super Mario Bros Wonder – Kazanan
En iyi hikâye
- Alan Wake 2
- Baldur’s Gate 3 – Kazanan
- DREDGE
- Final Fantasy 16
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Star Wars Jedi: Survivor
Orijinal mülkiyet
- Chants of Sennaar
- Dave the Diver
- DREDGE
- Hi-Fi Rush
- Jusant
- Viewfinder – Kazanan
En iyi sanatsal başarı
- Alan Wake 2 – Kazanan
- Baldur’s Gate 3
- COCOON
- Diablo 4
- Final Fantasy 16
- Hi-Fi RUSH
En iyi oyun tasarımı
- COCOON
- Dave the Diver – Kazanan
- DREDGE
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Marvel’s Spider-Man 2
- Viewfinder
En iyi değişim geçiren oyun
- Cyberpunk 2077 – Kazanan
- Final Fantasy 14: Online
- Fortnite
- Forza Horizon 5
- Genshin Impact
- No Man’s Sky
En iyi çoklu oyunculu oyun
- Baldur’s Gate 3
- Call of Duty: Modern Warfare 3
- Diablo 4
- Forza Motorsport
- Party Animals
- Super Mario Bros Wonder – Kazanan
En iyi ses başarısı
- Alan Wake 2 – Kazanan
- Call of Duty: Modern Warfare 3
- Hi-Fi RUSH
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Marvel’s Spider-Man 2
- Star Wars Jedi: Survivor
En iyi ilk kez çıkış yapan oyun
- COCOON
- Dave the Diver
- DREDGE
- Stray Gods: The Roleplaying Musical
- Venba – Kazanan
- Viewfinder