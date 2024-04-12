Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden olan BAFTA Oyun Ödülleri’nin 2024 ayağının kazananları belli oldu. En iyi oyun kategorisi, pek şaşırtmayan bir yapıma gitti. İşte tüm kazananlar.

Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından her yıl düzenlenen BAFTA Oyun Ödülleri, oyun dünyasının en prestijli törenlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Törenin bu yılki ayağı da dün akşam resmen gerçekleştirildi. Etkinlikte farklı kategorilerden yılın en iyileri seçildi.

Yılın oyunu, pek şaşırtmayan bir şekilde Baldur’s Gate 3’e gitti. Larian’ın çok sevilen RPG’si, bu yılki neredeyse tüm ödül törenlerini süpürmeyi başarmıştı. Yapım, 5 ödülle en çok ödül kazanan da olmayı başardı. Bunun dışında Alan Wake 2, Super Mario Bros. Wonder gibi yılın diğer sevilen oyunları da ödüller kazandı.

BAFTA Oyun Ödülleri 2024’ün kazananları

En iyi oyun

Baldur's Gate 3 - Kazanan

Alan Wake 2

Dave the Diver

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Marvel's Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

En iyi İngiliz oyun

Cassette Beasts

Dead Island 2

Disney Illusion Island

Football Manager 2024

Viewfinder – Kazanan

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

En iyi başrol oyuncusu

Amelia Tyler (Anlatıcı - Baldur’s Gate 3)

Cameron Monaghan (Cal Kestis - Star Wars Jedi: Survivor)

Nadji Jeter (Miles Morales - Marvel’s Spider-Man 2) – Kazanan

Neil Newbon (Astarion - Baldur's Gate 3)

Samantha Béart (Karlach - Baldur's Gate 3)

Yuri Lowenthal (Peter Parker - Marvel's Spider-Man 2)

En iyi yardımcı oyuncu

Andrew Wincott (Raphael - Baldur's Gate 3) – Kazanan

Debra Wilson (Cere Junda - Star Wars Jedi: Survivor)

Ralph Ineson (Cid Telamon - Final Fantasy 16)

Sam Lake (Alex Casey - Alan Wake 2)

Tony Todd (Venom - Marvel's Spider-Man 2)

Tracey Wiles (Jaheira Baldur's Gate 3)

En iyi teknik başarı

Alan Wake 2

Final Fantasy 16

Horizon Call of the Mountain

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Kazanan

Marvel’s Spider-Man 2

Starfield

Eğlencenin ötesindeki oyun

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia – Kazanan

Terra Nil

Thirsty Suitors

Venba

En İyi müzik

Alan Wake 2

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3 – Kazanan

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel’s Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

En iyi animasyon

Alan Wake 2

Hi-Fi RUSH – Kazanan

Hogwarts Legacy

Marvel’s Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

Super Mario Bros Wonder

EE Oyuncuların Seçimi Ödülü (Dünyada oyuncular arasında en fazla eğlendiren ve memnun bırakan oyun, topluluk tarafından seçiliyor)

Baldur's Gate 3 – Kazanan

Cyberpunk 2077

Fortnite

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Lethal Company

Marvel's Spider-Man 2

En iyi aile oyunu

COCOON

Dave the Diver

Disney Illusion Island

Hi-Fi RUSH

Hogwarts Legacy

Super Mario Bros Wonder – Kazanan

En iyi hikâye

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3 – Kazanan

DREDGE

Final Fantasy 16

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Star Wars Jedi: Survivor

Orijinal mülkiyet

Chants of Sennaar

Dave the Diver

DREDGE

Hi-Fi Rush

Jusant

Viewfinder – Kazanan

En iyi sanatsal başarı

Alan Wake 2 – Kazanan

Baldur’s Gate 3

COCOON

Diablo 4

Final Fantasy 16

Hi-Fi RUSH

En iyi oyun tasarımı

COCOON

Dave the Diver – Kazanan

DREDGE

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel’s Spider-Man 2

Viewfinder

En iyi değişim geçiren oyun

Cyberpunk 2077 – Kazanan

Final Fantasy 14: Online

Fortnite

Forza Horizon 5

Genshin Impact

No Man’s Sky

En iyi çoklu oyunculu oyun

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Modern Warfare 3

Diablo 4

Forza Motorsport

Party Animals

Super Mario Bros Wonder – Kazanan

En iyi ses başarısı

Alan Wake 2 – Kazanan

Call of Duty: Modern Warfare 3

Hi-Fi RUSH

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel’s Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

En iyi ilk kez çıkış yapan oyun