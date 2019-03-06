GOBi 2019, 3-6 Mart Tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü'nde

GOBI 2019, 3-6 Mart tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi ev sahipliğinde katılımcılarını ağırlayacak.

İTÜ Yatırım Kulübü tarafından ‘’Bu Bir Hayal Ürünüdür’’ mottosuyla yola çıkan ve bu yıl on birincisi düzenlenecek olan Global Opportunities in Business and Investment (GOBI), ilk defa yapıldığı 2008 yılında Üniaktivite tarafından “En İyi Uluslararası Öğrenci Organizasyonu” ödülü verilen, uluslararası iş ve yatırım zirvesidir. GOBI, bu yıl 3-6 Mart tarihleri arasında, 42 farklı ülkeden ve Anadolu’dan gelen 5000 civarı üniversite öğrencisinin katılımıyla, iki kıtayı bağlama özelliğine sahip olan eşsiz şehir İstanbul’da gerçekleşecek.



Keyif ile işe yararlılığı birleştirmek isteyen öğrencilerin, özgeçmişini doldurup, bütün dünyadan insanlarla birlikte iş kültürüyle ilgili bilgi sahibi olmalarına olanak sağlayan GOBI, aynı zamanda uluslararası alanda tanınmış konuşmacıların katılımıyla ve ülkemizde yer edinen önemli olan konuların işleneceği zirve özelliği taşıyor.



Dört gün boyunca devam edecek olan bu dev zirvenin ilk günü görkemli bir açılış gecesi ile başlıyor! Her sene olduğu gibi GOBI’de Türkiye ve İstanbul tanıtımı esas alınarak, gezi ve sosyal aktiviteler ile her üniversite öğrencisinin, hayatı boyunca unutamayacağı bir hafta yaşatılacak. Panellerden sonra her gece, İstanbul’un en elit eğlence mekânlarında çeşitli aktiviteler düzenlenip Türk kültürünü tanıtmasının yanında, International Night gibi etkinlikleriyle farklı kültürlerin de kendilerini tanıtması için fırsat sağlayacaktır. Bu yönüyle iş dünyasıyla öğrenciler arasında kurduğu köprünün yanı sıra farklı kültürlerin kaynaşmasında ve etkileşiminde GOBI önemli bir role sahip oluyor.



Gerçekleşecek olan uluslararası panellerde, Türkiye’nin seçkin iş adamları, iş ve yatırım sahalarının ilgi çekici evrensel konularından bahsediliyor. Geçmiş yıllardaMercedes-Benz, Google Türkiye, P&G, Türk Hava yolları, Oracle, Deloitte, Coca–Cola, Boston Consulting Group gibi önde gelen firmaların C-Level konuşmacıları yanı sıra İlber Ortaylı, Sinan Güler, Erol Bilecik ve daha birçok uluslararası alanda tanınan isimler GOBI’de yer aldı.

GOBI’nin 11. Senesine damga vuracak değerli konuşmacılardan bazıları:

Kaan Terzioğlu-Turkcell CEO

Oğuz Uçanlar-McDonald's CEO

Dr. Yılmaz Argüden- ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Argüden Yönetişim Akademi kurucusu

Steven Young-Bosch Türkiye ve Ortadoğu CEO

Hakan Alp-Yapı Kredi GMY

Acar Baltaş-Psikolog, akademisyen, yazar

Haldun Dormen- Tiyatrocu

Zeynep Dereli- Tink Kolejleri Kurucusu ve CEO

Burcu Geriş- TAV CFO

Bu sene İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi’nde gerçekleşecek bu interaktif zirve hakkında daha detaylı bilgi almak için gobistanbul.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.