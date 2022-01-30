Göçmen Kuşlar Dünya'nın Manyetik Alanından Yararlanıyor

Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, Dünya'nın manyetik alanının göçmen kuşlar üzerindeki etkilerini araştırdı. Çıkan sonuçlar, manyetik eğimin kuşlar için bir 'dur' işareti görevi görüyor olabileceğini ortaya koydu.

Bilindiği üzere birçok kuş türü, üreme ve havaların soğuması nedeniyle her yıl Kuzey ve Güney yarım küre arasında göç eder. Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma da bu göçmen kuşların yollarını nasıl buldukları ve ne zaman duracaklarını nasıl anladıkları ile ilgili dikkat çekici bilgileri ortaya çıkardı.

Çalışmayı yürüten bilim insanları, Dünya’nın manyetik alanının algılanması ve manyetik yoğunluğa göre yönlerin belirlenmesine olanak tanıyan bir yerleşik ‘pusula’ sayesinde göçmen kuşların yollarını bulmakta fazla zorluk çekmediğini ifade etti. Bunun yanı sıra araştırmada bu kuşların yolculukları sırasında ne zaman duracaklarını nasıl bildiklerinin de araştırıldığı aktarıldı.

Manyetik eğim, ‘DUR’ işareti görevi görüyor olabilir

Uzmanlara göre kuşlar, canlıların dünyanın manyetik alanını algılayarak yön bulmasını sağlayan ve manyetoresepsiyon ismi verilen biyolojik araçlar sayesinde hangi yöne gideceklerini, yuvalarını oluşturacakları bölgeleri tespit edebiliyor. Yayımlanan araştırma da dünyanın manyetik alanının kuşların nasıl duracağını etkileyip etkilemediğini bulmaya çalıştı.

Çalışmada, saz kamışçını (Acrocephalus scirpaceus) isimli kuş türünden 1940 yılından 2018’e kadar toplanan veriler incelendi. Ortaya çıkan sonuçlarda ise bu kuşların, üreme alanlarını bulmak için manyetik eğimden (Dünya’nın manyetik alanı ile yüzey arasındaki eğim açısı) yararlanıyor olma ihtimalinin yüksek olduğu gözlemlendi. Bu da gezegenin manyetik alanının kuşlara bir ‘dur’ işareti olarak görev yaptığını göstermiş oldu.

Kuşların üreme alanlarından ayrılmadan önce eğim açısını öğrendiğini kaydeden bilim insanları, Dünya’nın manyetik alanının yıldan yıla değiştiğini, bu yüzden de kuşların doğum veya üreme alanlarının konumunun değişebildiğini ifade ederek bu durumun araştırma sonuçlarına fayda sağladığını aktardı.

Manyetik alan ve biyolojik mekanizmalar, kuşların hayatta kalmasını sağlıyor

Manyetik eğimin kullanılmasının istikrarlı bir değişime sahip olduğu için mantıklı olduğunu belirten bilim insanları açıklamalarında, “Kuşlar, doğum ve üreme alanlarını tek bir koordinat kullanarak hatırlayabilir. Ancak bu durumun oluşması için kuşların, kışlama ve üreme alanlarını birbirlerine bağlayan yerleşik bir pusula ile kullanması gerekir” ifadelerine yer verdi ve biyolojik araçların yön bulmadaki önemine vurgu yaptı.

Ancak uzmanlar, konunun kesinliğe ulaşması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunun da altını çizdi. Manyetik eğim kullanım ihtimalinin mevcut verilerden dolayı yüksek olabileceğini aktaran araştırmacılar, konunun deneylerle onaylanması gerektiğini kaydetti. Biyoçeşitliliğin korunmasını sağlamak için kuş davranışlarının anlaşılmasının oldukça önemli olduğu da bilim insanları tarafından vurgulandı.

Sonuç olarak araştırma, göçmen kuşların genelinin Dünya’nın manyetik alanı tarafından ortaya çıkan parametrelerden yararlanıyor olma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre bu manyetik alan ve bir dizi biyolojik mekanizmadan yararlanan kuş türleri, başarılı bir şekilde gezebilmeyi ve hayatta kalmaya uygun ortamları bulabilmeyi başarıyor.