Fantastik görüntüler oluşturarak gökyüzünde görsel şölenlerde sunan kuzey ışıkları, geçtiğimiz günlerde İsveç'in başkentinde görüntülendi. Uzmanlar, Dünya'nın manyetik alanında oluşan bir yırtığın buna sebebiyet verdiğini ifade etti.

Auroralar, ya da daha çok bilinen adıyla kuzey (kutup olarak da bilinir) ışıklarının dünyada karşılaşabileceğimiz en güzel görüntülerden biri olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabileceğiniz bu muhteşem doğa olayı, Güneş’te gerçekleşen fırtınalar sonrası Dünya’ya gelen yüklü parçacıkların atmosferimizdeki gazlarla etkileşime geçmesi sonucu oluşuyor.

Güney ve Kuzey Kutbu’nda gerçekleşen ve fantastik görüntüleri ortaya çıkaran bu doğa fenomeni, şimdi de Kuzey Avrupa’daki İskandinav yarımadasında yer alan İsveç’in 975 bin nüfuslu başkenti Stockholm’de görüntülendi.

Dünya’nın manyetik alanındaki bir yırtık sebebiyle şehirden gözlemlenebildi

İsveç Örebro Astronomi Dairesi Başkanı Kjell Olauson tarafından devlet televizyonuna yapılan açıklamalarda kuzey ışıklarının Stockholm’de gözlemlenebildiği aktarıldı. Dünya’nın manyetik alanında oluşan bir yırtılma sebebiyle bu görsel şölenin şehrin gökyüzünde görüntülenebildiği de yetkililer tarafından yapılan açıklamalar arasında yer aldı.

Olauson şaşkın olduğunu belirttiği demeçte, “Elde ettiğimiz son veriler, gezegenimizin manyetik alanında bir yırtık oluştuğunu ortaya koydu. Bölgede esen sert rüzgâr da Kuzey Avrupa’dan gözlemlenebilen bu ışıkların muhteşem dansını ortaya çıkardı” ifadelerini kullandı.

Bu muhteşem doğa olayının önümüzdeki aylarda Almanya ve Polonya gibi ülkelerden de görülebileceğini ifade eden Olauson, son olarak kuzey ışıklarının bu kadar güçlü bir şekilde yansıması ile ilgili şunları kaydetti: “Dünya’nın manyetik alanı atmosfer ile birlikte Güneş’ten gelen ışınlara karşı bir kalkan görevi görüyor. Bu manyetik alanda oluşan bazı yırtıklar da bu renkli ışıkların gökyüzüne daha güçlü bir şekilde yansımasına neden oluyor.”

İşte şehirden gelen bazı görüntüler