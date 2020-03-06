God of War'ın Savaş Sahnesinde Sürpriz Bir Detay Keşfedildi

God of War'da Kratos'un Baldur ile girdiği efsanevi savaşta daha önce görülmemiş bir sahne keşfedildi. Bir oyun korsanı, oyunun kamerasını hack'leyerek sürpriz sahneyi paylaştı.

God of War iki yıl önce hayatımıza girmesine rağmen, sürprizlerle dolu bir oyun olduğunu göstermeye devam ediyor. God of War'da Kratos'un Baldur ile savaştığı sahnenin sonunda Baldur'un uçurumdan düşerken el hareketi çektiği ilginç bir sahne keşfedildi.

Kratos ve Baldur arasındaki çetin savaşta Kratos, Baldur'un boynunu kırıyor ve onu uçurumdan aşağı atıyordu. Baldur'un uçurumdan düştüğü sahneyi biz göremedik ancak bir oyun korsanı, sahnedeki komik detayı açığa çıkardı.

Lance McDonald adlı bir oyun korsanı, yaklaşık 1 yıldır süren çalışmalarının ardından God of War'ın kamerasını hack'lemeyi başardı. Oyunun kamerasını serbestçe hareket ettirebildi, duvarlardan geçebildi ve zamanı durdurabildi. Böylece ara sahnelerdeki detayları keşfedebildi.

McDonald, oyunun kodlarında yaptığı değişiklikle, bazı tuş kombinasyonlarına basarak kamerayı dilediğince kullanabiliyor. Ayrıca oyunun duraklatma ekranına eklediği yeni bir kod sayesinde zamanı kontrol edebiliyor.

Baldur'un karakteri göz önüne alındığında hareket çekerek uçurumun dibini boylaması sürpriz değil. McDonald'ın paylaştığı sahneyi aşağıdaki videoda görebilirsiniz.

Baldur'un hareket çekerek düştüğü sahne: