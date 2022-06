God of War, GeForce NOW'dan Kaldırılıyor!

Henüz geçtiğimiz haftalarda NVIDIA GeForce NOW'a eklenen God of War, yeni paylaşılan duyuruya göre platformdan kaldırılıyor. Bu ani değişikliğin nedeniyse Sony'nin yeni PlayStation Plus üyelik sistemine bağlanıyor.

Sony, geçtiğimiz haftalarda yenilenen PlayStation Plus abonelik sistemini duyurarak büyük bir heyecana yol açmıştı. Pek çok PlayStation Özel oyununun da Plus abonelerine sunulacağı bu sistemin, aynı zamanda şirketin pek de ses getirmeyen bulut tabanlı oyun sistemini de geliştirilmesini sağlaması bekleniyordu.

Bugünse Sony’nin bu gelişimi sağlamak için büyük bir kurnazlığa başvuracağını gösteren bir gelişme yaşandı. Henüz geçtiğimiz haftalarda NVIDIA’nın bulut oyun sistemi GeForce NOW’a eklenen God of War’un önümüzdeki ay GeForce NOW’dan kaldırılacağı açıklandı. Oyun, 1 Temmuz’dan itibaren GeForce NOW’da oynanamayacak.

GeForce NOW'da oyunu bir kez oynayanlar etkilenmeyecek

God of War’ın platformdan kalkışı da elbette Sony tarafından planlanmış bir şekilde yapılıyor. Sony’nin bulut oyun hizmetini de içeren yeni PlayStation Plus abonelik sistemi, 22 Haziran’da oyunculara açılacak. Yani God of War, sistemin açılmasından 1 hafta sonra Sony’nin bulut oyun rakibinden kaldırılacak.

Öte yandan God of War’ı halen GeForce NOW üzerinden oynamak isterseniz oyunu ve GeForce NOW aboneliğini almak için acele etmek isteyebilirsiniz. Zira NVIDIA tarafından paylaşılan açıklamaya göre oyun, kütüphaneden kaldırılsa bile oyunu en az bir kere GeForce NOW üzerinde oynayan kullanıcıların kütüphanesinde kalmaya devam edecek.