Yepyeni PlayStation Plus Hizmeti Duyuruldu: İşte Fiyatları

Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, PlayStation oyuncularını servet harcamaktan kurtaracak yeni abonelik sistemini duyurdu. Yeni sistemde PlayStation Plus ve Now bir çatı altında birleşiyor ve 3 farklı paket halinde 'PlayStation Plus' olarak sunuluyor.

Günümüzde oyun sektörü artık her oyuna ayrı ayrı para vermekten uzaklaşmaya devam ederken, Xbox Game Pass gibi hizmetlere olan talep büyük oranda artıyor. Bu talebe karşılık eşdeğer bir çözüm bulamayan PlayStation oyuncularıysa uzun zamandır bir beklenti içindeydi. İşte o beklenti, bugün beklentiyi de aşan devasa bir duyuruyla gerçekleşti.

Sony Interactive Entertainment CEO’su Jim Ryan, paylaştığı duyuruda PlayStation Plus ve PlayStation Now hizmetlerinin birleştiğini ve artık ‘PlayStation Plus’ isimli tek bir çatıda olduğunu açıkladı. Fakat yalnızca bu da değişmedi. PlayStation Plus, her oyuncunun ayıracağı bütçeye hitap eden üç farklı ana aylık paketle oyunculara sunulacak. İşte yeni PlayStation Plus sisteminin detayları, sunacakları ve fiyatı..

Yeni PlayStation Plus abonelik sistemi neler sunuyor?

Sony'nin Xbox Game Pass rakibi olan yeni PlayStation Plus sistemi, oyunculara PlayStation Plus ve PlayStation Now hizmetlerini ve üstüne katılan yeni özellikleri sunacak. Oyuncuların faydalanacakları özellikler, paketten pakete değişiklik gösterecek. PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra ve PlayStation Plus Premium paketlerinin sunacakları avantajlar şu şekilde olacak:

PlayStation Plus abonelik paketleri ve sundukları:

PlayStation Plus Essential ​Günümüz PlayStation Plus üyelerinin faydalandıklarının aynısını sunacak. Yani, Her ay iki bedava oyun, Özel indirimler, Kayıtlı oyunlar için bulut depolama, Çevrimiçi oyun erişimi.

PlayStation Plus Extra ​ Essential paketinde sunulan tüm ayrıcalıkların yanı sıra, 400'e kadar bedava PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunu.

PlayStation Plus Premium ​ Essential ve Extra paketinde sunulan ayrıcalıkların yanı sıra, 340 adete kadar daha fazla PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunu, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP ve PlayStation 4, oyunları, PlayStation Now'ın olduğu ülkelerde bulut üzerinden PlayStation 4, PlayStation 5 veya PC üzerinden oynanabilecek. Oyun satın almadan önce oyunu denemek için herhangi bir oyunu belirli bir süre oynama hakkı tanınacak.

PlayStation Plus Deluxe ​ PlayStation Now'ın olmadığı ülkeler için, PlayStation Premium'un sunduğu avantajları (bulut tabanlılar hariç) sunacak. Türkiye'deki oyuncular, bu paketten faydalanacak.



PlayStation Plus abonelik fiyatları:

Yeni PlayStation Plus abonelik hizmeti, ayda 8,99 euro'luk ücretten başlayan fiyatlarla sunulacak. PlayStation Plus abonelik paketlerinin Avrupa fiyatları şu şekilde olacak:

PlayStation Plus Essential: 8,99 euro/ay (146 TL)

8,99 euro/ay (146 TL) PlayStation Plus Extra: 13,99 euro/ay (228 TL)

13,99 euro/ay (228 TL) PlayStation Plus Premium: 16,99 euro/ay (277 TL)

16,99 euro/ay (277 TL) PlayStation Plus Deluxe (Seçili ülkelerde): Fiyatı açıklanmadı, Premium'dan daha ucuz olacak.

PlayStation Plus hizmetinin Türkiye fiyatları henüz bilinmiyor. Yeni sistem, haziran ayında yayımlanacak.