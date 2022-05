Sony, bugün yaptığı yatırımcı toplantısında God of War ve Horizon oyunlarının dizilerini resmen doğruladı. Şirket, dizilerin yayınlanacağı platformları da açıkladı.

Oyun dünyasına iz bırakan oyunlar hızla dizi yada film olarak ekranlara gelmeye devam ederken bugün Sony’den heyecanlandıran bir açıklama geldi. Daha önce God of War’un dizisi için çalışmaların başladığını duymuşken Sony, bugün God of War dizisinin geleceğini resmen duyurdu. Bununla birlikte iki oyundan da haber verdi.

Yatırımcılarıyla bir araya gelen Sony, toplantı sırasında yaptığı sunumda üç oyununun diziye uyarlanacağını açıkladı. Bu oyunlar God of War, Horizon ve Gran Turismo oyunları oldu. PlayStation’ın en çok satan oyunlarının uyarlama dizilerinin hangi platformlarda yayınlanacağı da açıklandı. Fakat oyunlardan birisinin hâlâ muallakta olduğu belirtildi.

God of War Amazon'da, Horizon Netflix'te yayınlanacak:

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre God of War’ın dizisi, Amazon Prime Video bünyesinde yayınlanacak. Sony’nin PC’ye getirdiği ilk PlayStation özel oyunu ve PC’de en çok satan oyunu olan Horizon’ın dizisi ise Netflix’te yayınlanacak. Öte yandan Gran Turismo’nun şu anda yayın platformları konusunda boşta olduğu belirtildi.

Sony, daha önce de sevilen oyunlarından bazılarını ekranlara taşımış ve yenilerini taşıyacağını açıklamıştı. The Last of Us ve Twisted Metal dizileri üzerinde çalışmalar sürerken diğer yandan da Ghost of Tsushima’nın filminin çıkacağı duyurulmuştu. Sony’nin oyun dünyasındaki dev rakibi Microsoft da yakın zamanda sevilen oyun serisi Halo’yu ekranlara taşımıştı.