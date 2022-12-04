Amazon Prime Video, ABD’de en çok tercih edilen dizi ve film yayınlama platformu olma unvanını Netflix’ten aldı ve tahta geçti.

Dünyanın en popüler iki dizi ve film yayınlama platformu olan Netflix ve Amazon Prime Video, çok uzun süredir bir çarpışma içerisindeydiler. İki platformun da anavatanı olan ABD’de en çok kullanılan platform olmak.

Bu unvan rekabetin başından beri Netflix’teydi. Ancak geride bıraktığımız Kasım ayı ile birlikte Amazon Prime Video, bu durumu değiştirmeyi başardı ve ABD’de en çok kullanılan dizi/film platformu olmayı başardı.

Amazon Prime Video’nun tahtı ele geçirmesinde Netflix’in son zamanlarda kan kaybetmesinin payı büyük

Araştırma şirketi Parks Associates’in yaptığı araştırmaya göre yıllık bazda ABD’de en çok tercih edilen ilk üç dizi ve film yayınlama platformu yine Netflix, Amazon Prime Video ve Hulu olsa da birincilik koltuğunda artık Netflix oturmuyor.

Tahtı, uzun süredir ikincilik koltuğunun sahibi olan Amazon Prime Video ele geçirmiş durumda. Bu durumun sebebinin Netflix’in son zamanlarda uygulayacağını duyurduğu reklamlı abonelik planları ve hesap paylaşımını engelleme girişimleri olduğu düşünülüyor.

Amazon da rakibi böylesine kan kaybederken boş durmayıp platformunun arayüzünü güncelledi, yepyeni kaliteli dizilerle karşımıza çıkmaya devam etti ve en temel unsur olan abonelik planlarına dokunmadı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.