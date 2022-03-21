GoDaddy Sunucuları Hata Yüzünden Yüzde 98 İndirimli Satıldı

Popüler alan adı ve sunucu satış platformu GoDaddy'de garip bir hata meydana geldi. Kullanıcılara yüksek performans sunan Windows sunucuları, neredeyse 'bedava' denilecek bir fiyattan satıldı. Bunun bir hata olduğunun anlaşılması ile sipariş iptalleri gerçekleştirilmeye başlandı.

Dünyanın en popüler alan adı satıcılarından bir tanesi olan GoDaddy, oldukça ilginç bir hataya ev sahipliği yaptı. Müşteriler, üst düzey Windows sunucularına resmen para vermeden sahip oldular. Bu durumun bir hata olduğu ilk etapta anlaşılamadı. Hatta GoDaddy Türkiye yetkilileri ile iletişime geçen müşteriler, bunun bir hata olmadığı cevabı ile karşılaştılar. Ancak sistemsel sıkıntı kısa bir süre içerisinde anlaşıldı.

GoDaddy, yalnızca alan adı değil, sunucu da satıyor. İşte hata da bu noktada meydana geldi. Kullanıcılara, yalnızca 1.429 TL karşılığında 60 ay boyunca kullanılabilecek sunucular satıldı. 8 CPU'lu bu sunucuların 60 aylık fiyatı ise normal koşullarda 86 bin liranın üzerindeydi. Gözlerine inanamayan kullanıcılar arasında bu durumu fırsat bilip onlarca sunucu siparişi verenler de vardı. Ancak hatanın anlaşılmasıyla, siparişler için iptal edildi ve iade süreci başlatılmış durumda.

İşte GoDaddy'deki hatayla ilgili bir Twitter paylaşımı

"Godaddy'de şu an bir şey var -ne olduğunu çözemedim- Aşağıdaki yüksek işlem gücüne sahip VPS Windows makinayı alırsanız 84 bin TL indirim uyguluyor, 5 yıllık VPS'e 1400 TL karşılığında sahip olabiliyorsunuz."

Aynı sunucunun anlık fiyatı 31.979 TL

Yaptığımız son kontrollerde, fiyatların kısmen de olsa düzeltildiğini görüyoruz. Bu bağlamda, yaşanan hata nedeniyle yalnızca 1.429 TL'ye satılan 60 aylık sunucu, an itibarıyla 31 bin 979 TL'ye satılıyor. Platform, bu satın alma karşılığında 17 bin 619 TL'lik indirim yaptığını söylüyor. Eğer aynı sunucuyu Linux uyumlu olarak da satın almak isterseniz, bu kez de 59 bin 668 TL ödeme yapılması gerekiyor. GoDaddy'ye göre bu paketteki kazanç ise 32 bin 929 TL.

GoDaddy Global müşteri hizmetleri ile iletişime geçen bazı sunucu sahipleri, bu durumun bir hatadan kaynaklandığını öğrendiklerini belirtiyorlar. Şirkete göre satın alınan sunucular incelenecekler ve uygun fiyatla satın alınanlar iptal edilecek. Bu durumda kullanıcılara para iadesi yapılarak sunucuların kullanımına izin verilmeyecek. Böyle bir hatanın nasıl olduğu ile ilgili net bir açıklama ise ne yazık ki yok.