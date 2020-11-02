Geliştiriciliğini Counterplay Games'in yayıncılığını ise Gearbox Publishing'in üstlendiği Godfall'un sistem gereksinimleri açıklandı. Oyunun sistem gereksinimleri, bazı PC oyuncularını üzebilir.

Counterplay Games tarafından geliştirilen, 12 Kasım tarihinde PC ve PlayStation 5 için yayınlanacak olan Godfall oyununun PC için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.

Godfall'un resmi Twitter hesabından yapılan sistem gereksinimleri açıklaması oyunu oynamak isteyen PC oyuncularını üzecek gibi duruyor. Peki, oyunu PC'de oynamak için istenen sistem gereksinimleri nelermiş gelin hep birlikte bakalım.

Godfall'un sistem gereksinimleri açıklandı

PC için Epic Games Store'da yayınlanacak olan oyun, mağazadaki sayfasında şu şekilde tanımlanıyor: "Aperion'u kurtarın. Siz, Valor zırhları denilen efsanevi zırh setleri kuşanmış dövüş ustaları olan Valoria şövalyelerinin sonuncususunuz. Looter-slasher türünün ilk örneği olan bu yakın dövüş aksiyonlu rol yapma oyunu Godfall'da yükselin."

Yayıncılığını Gearbox Publishing'in üstlendiği oyun, ön siparişe açılmış durumda. Oyunun ön siparişini vermeniz durumunda edinilebilecek bonus içerikler ise şöyle;

Godfall Başlangıç Paketi: Bir sürü, seçili güçlendirme eşyasıyla avantajlı bir başlangıç yapın

Gümüş Yele, Anka Kuşu ve Gri Şahin için Krom Valor zırhı kaplamaları

Zer0'nun Uzun Kılıcı: Başka bir evrenden gelen usta suikastçının kılıcını açığa çıkarın

Typhon için sarı Valor zırhı kaplaması

Ayrıca oyunun Epic Games Store'daki ön sipariş fiyatları ise şöyle:

Godfall – Standart Sürüm: 249 TL

Godfall – Deluxe Edition: 329 TL

Godfal – Ascended Edition: 369 TL

Godfall sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 ya da Intel Core i5-6600

AMD Ryzen 5 1600 ya da Intel Core i5-6600 RAM: 12 GB

12 GB Ekran kartı: AMD Radeon RX 580 8 GB ya da NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

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