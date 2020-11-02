Counterplay Games tarafından geliştirilen, 12 Kasım tarihinde PC ve PlayStation 5 için yayınlanacak olan Godfall oyununun PC için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.
Godfall'un resmi Twitter hesabından yapılan sistem gereksinimleri açıklaması oyunu oynamak isteyen PC oyuncularını üzecek gibi duruyor. Peki, oyunu PC'de oynamak için istenen sistem gereksinimleri nelermiş gelin hep birlikte bakalım.
Godfall'un sistem gereksinimleri açıklandı
PC için Epic Games Store'da yayınlanacak olan oyun, mağazadaki sayfasında şu şekilde tanımlanıyor: "Aperion'u kurtarın. Siz, Valor zırhları denilen efsanevi zırh setleri kuşanmış dövüş ustaları olan Valoria şövalyelerinin sonuncususunuz. Looter-slasher türünün ilk örneği olan bu yakın dövüş aksiyonlu rol yapma oyunu Godfall'da yükselin."
Yayıncılığını Gearbox Publishing'in üstlendiği oyun, ön siparişe açılmış durumda. Oyunun ön siparişini vermeniz durumunda edinilebilecek bonus içerikler ise şöyle;
- Godfall Başlangıç Paketi: Bir sürü, seçili güçlendirme eşyasıyla avantajlı bir başlangıç yapın
- Gümüş Yele, Anka Kuşu ve Gri Şahin için Krom Valor zırhı kaplamaları
- Zer0'nun Uzun Kılıcı: Başka bir evrenden gelen usta suikastçının kılıcını açığa çıkarın
- Typhon için sarı Valor zırhı kaplaması
Ayrıca oyunun Epic Games Store'daki ön sipariş fiyatları ise şöyle:
- Godfall – Standart Sürüm: 249 TL
- Godfall – Deluxe Edition: 329 TL
- Godfal – Ascended Edition: 369 TL
Godfall sistem gereksinimleri
Minimum:
- İşletim sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 ya da Intel Core i5-6600
- RAM: 12 GB
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 580 8 GB ya da NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB
Önerilen:
- İşletim sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 ya da Intel Core i7-8700
- RAM: 16 GB
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB ya da NVIDIA GeForce GTX 1080 11 GB