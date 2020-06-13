Godfall’un Dövüşlerin Öne Çıktığı Tanıtımı Yayınlandı

PlayStation 5 tanıtımında gördüğümüz oyunlardan olan Godfall’un, 3 farklı sınıftan kahramanların dövüş yeteneğini gördüğümüz tanıtım fragmanı yayınlandı. Aksiyon dolu bir oyun bizi bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde Sony, yeni nesil konsolu PlayStation 5’in tanıtımı için bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte ayrıca pek çok PlayStation 5 oyununa da bir bakış atma fırsatı bulduk. Bu oyunlar arasında Gearbox’ın geliştirdiği Godfall da bulunuyordu.

Genelde Uzakdoğu oyunlarında gördüğümüz görsel tarzının daha avrupai karakterler, yazılar ve muhtemelen de hikayelerle bezeneceği oyunun rap müzik ile ilerleyen tanıtım fragmanı, fragmanın reklamcıların etkisinde yaratıldığını düşündürüyor. Yine de gördüklerimiz oyun için heyecan yaratmaya yetiyor.

Oyunda 3 sınıf olacak

Videoda gördüğümüz kadarıyla oyunda 3 farklı karakter sınıfı yer alacak, en azından hikayenin başlangıç kısmında. Belki daha sonra gelecek ek paketlerle bu sayı artacaktır ancak şimdilik durum bu şekilde.

Fragmanda da bu üç sınıftan karakterler görüyoruz. Her birinin kendi tarzları, dövüş yetenekleri, silahları var. Zamanlamanın önemli olduğu bir aksiyon oyunu olması beklenen Godfall, 3 oyuncuya kadar çoklu oyuncu desteği de sunacak olan bir yapım. Bu oyuncular oyuna istediklerinde bağlanıp istediklerinde ayrılabilecek, böylece duruma göre taktik geliştirmek mümkün olacak.

Görsel anlamda baktığımızda Godfall oldukça dikkat çekici özelliklere sahip. Adeta yağ gibi akan karakter animasyonları, göz alıcı oyun dünyası ve yeni nesil ışın izleme destekli aydınlatma gibi özellikleri oyunu grafik kalitesi anlamında üst seviyeye taşıyor.

Epic Games’e özel olacak

Öte yandan Godfall’u bilgisayarda oynamak isteyenler bu oyunu Epic Games üzerinden temin edebilecek. Oyun platforma özel olarak yayınlanacak. Yani Godfall’u başka bir platformdan satın alarak oynamak mümkün olmayacak.

2020 yılının sonlarında piyasaya çıkması beklenen Godfall’un Microsoft tarafından üretilecek olan Xbox Series X versiyonunun çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Bu konuda şimdiye kadar yapılmış olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklama bulunmuyor.