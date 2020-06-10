PlayStation 5'in İlk Oyunu Godfall'dan Yeni Video Paylaşıldı

Yeni aksiyon rol yapma oyunu olan Godfall'dan, oyuncularla buluşmasına az bir zaman kala oyun içi silahın tanıtıldığı bir video yayınlandı. Counterplay Games, World of Godfall ismini verdiği oyun evreninden ipuçları vermeye devam ediyor.

Counterplay Games tarafından geliştirilen ve Gearbox Publishing tarafından yayınlanan aksiyon rol yapma oyunu Godfall, bu sefer Sunsteel Blade silahına odaklanılan başka bir 'World of Godfall' fragmanıyla karşımıza çıktı. Bazı oyuncular, bu yeni silah için Epic Games'in aynı adlı oyunundaki kahraman tarafından kullanılan bir silah olan Infinity Blade’in ‘ölü bir versiyonu’ yorumunda bulundu.

Oyun hakkında henüz çok fazla bilgi paylaşılmadı ancak oyuncuların Godfall'da edinebilecekleri silahlardan birinin Sunsteel Blade olduğu artık kesin. Oyunun loot sistemi henüz tam olarak net değil ancak nisan ayında PlayStation Magazine UK, oyun içi drop'ların Monster Hunter ve Destiny ile benzer olduğunu bildirdi. Oyun esnasında belirli ölçülerde ‘Dark Souls’ deneyimi olacağı da söylendi ancak bunun tam olarak ne anlama geldiği bilinmiyor.

Godfall dünyasında bir şövalye olabilirsiniz:

Oyunun hikâyesinde kıyameti durdurmak için acele eden bir şövalye birliğine odaklanılıyor ya da o birlikten geriye kalanlara demek daha doğru olur. Oyuncular, geçen hafta hakkında bazı ipuçları verilen Silvermane gibi birkaç farklı sınıftan birini seçecekler. Godfall, tatil sezonunda PS5 ve PC için yayınlanacak.

PlayStation 5 için duyurulan ilk oyun Godfall olmuş ve duyurunun ardından oyunun 4K duvar kağıtları yayınlanmıştı. Duvar kağıtlarında, oyunun fragmanında yer alan karakterlerin yüksek çözünürlüklü görüntüleri yer alıyor.

Duvar kağıtlarında oyunun tanıtım filminde görülen 3 karakter bulunuyor. Ayrıca karakterlerin hem tam boyutlu, hem de yakınlaştırılmış görüntüleri karşımıza çıkıyor. Ayrıca aslan zırhlı karakterin farklı renkte ekstra duvar kağıdı da var. Oyunun duvar kağıtlarına buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.