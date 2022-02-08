Astronomlar Uydulara Savaş Açtı: Uluslararası Merkez Kuruld

Uluslararası Astronomi Birliği’ndeki astronomlar, sayısı katlanarak artan uydulara karşı güç birleştirerek savaşmaya karar verdi ve bir merkez kurdu. Merkez, astronomi topluluğunun sesi olmayı hedefliyor.

Günümüzde haberleşmenin yapı taşı olan yörüngemize koyduğumuz uydular, giderek artan ihtiyaç ve yeni projelerle birlikte artık yörüngede büyük bir kalabalık haline geldiler. Öyle ki yörüngede aktif halde olan uydu sayısı 2019 yılından bu yana iki katına, 2.200’den 5.000’e çıktı. Uydu sayısında SpaceX’in Starlink projesinin büyük bir rolü olurken, bu proje beraberinde birçok tartışmayı da getirdi.

SpaceX, tüm dünyaya ucuz ve hızlı internet sunma gayesiyle başlattığı Starlink projesi kapsamında alçak yörüngeye toplamda 42 bin uydu yerleştirmeyi planlıyor. Şirket, bu uyduların 2.000’ini de yerleştirmiş durumda. Öte yandan SpaceX'in yanı sıra OneWeb ve Project Kuiper gibi projeler de uydu sayısının artacağını gösteriyor. Fakat artan uydu sayısı, gök bilimciler için de beraberinde büyük bir zorluk getiriyor. İşte bu nedenle geçtiğimiz hafta Uluslararası Astronomi Birliği (UAU) tarafından yepyeni bir merkez kuruldu.

Uydulara karşı savaş açılıyor:

Starlink uydularının ardında bıraktığı izler gözlemlere böyle yansıyabiliyor.

Uyduların yansıtıcı ışık çizgileri nedeniyle yerden yapılan gözlemleri bozmasından şikâyetçi olan astronomlar, IAU Karanlık ve Sessiz Gökyüzünün Uydu Takımyıldızı Girişiminden Korunması Merkezi’ni açtılar. Merkez, uluslararası müdahaleleri koordine edebilecek ve astronomi topluluğu için güçlü bir ses sağlamayı hedefleyecek.

Merkezin önemi hakkında konuşan Alice Gorman, ticari uydu operatörleri ve gökbilimciler arasında bir savaşla karşı karşıya olduklarını, yalnızca önümüzdeki on yılın sonunda yörüngede 100 bin adet yeni uydunun olmasının beklendiğini açıkladı. Astronom Alan Duffy ise açıklamasında, Starlink uydularının tamamı uzaya gönderildiğinde mikrodalga radyo teleskoplarının artık iş yapamayacağını ifade etti.