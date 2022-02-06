James Webb Uzay Teleskobu, İlk Sinyalini Tespit Etti

Evrenin sırlarını, hatta belki de Dünya dışı yaşamı keşfetmemize yardımcı olacak olan James Webb Uzay Teleskobu, gözlem noktasına ulaştıktan sonra ilk sinyalini tespit etti. Teleskoptan ilk görüntüler birkaç ay sonra gelecek.

24 Aralık 2021’de uzayın derinliklerine fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, 1 aylık bir yolculuğun ardından kısa bir süre önce Dünya’dan 1,5 milyon kilometre uzaktaki gözlem noktası olan L2 noktasına ulaşmış ve bizler için evrenin daha önce görmediğimiz köşelerini aydınlatacağı konuma yerleşmişti. Her 180 günde bir Güneş’in yörüngesindeki dönüşünü tamamlayacak olan teleskobun 6 ay sonra ilk bilimsel çalışmalara başlayacağı bildirilmişti.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından bu hafta yapılan açıklamaya göre üç aylık hizalama süresine başlayan teleskobun ardındaki ekipten heyecan verici bir haber geldi. Webb ekibi, uzay teleskobunun ilk sinyalini tespit ettiğini duyurdu.

Teleskoptan gelecek ilk görüntüler pek de güzel olmayacak

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Webb ekibi, Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) tarafından tespit edilen ve teleskoptan geçen yıldız ışığının ilk fotonlarını gördü.

Teleskobun önümüzdeki dönemde Dünya’ya göndermeye başlayacağı görüntüler ilk başta pek de net ve odaklanmış olmayacak; ancak bilim insanları zamanla teleskop üzerinde ince ayarlar yapacak. NASA; Ball Aerospace, Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü ve NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden mühendis ve bilim insanlarından oluşan bir ekibin teleskobun hizalanmasını prova ettiğini ve çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

NASA tarafından yayımlanan raporlarda da bu süreç içerisinde teleskobun çekeceği görüntülerin, yazın çekeceklerinin aksine pek de ‘güzel’ olmayacağı; ancak bu fotoğrafların teleskobu ‘bilim’ adına hazırlamak için oldukça önemli olduğu kaydedildi.