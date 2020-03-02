İlk Defa Bir Gök Taşında Protein Bulundu

Bilim insanları, ilk defa bir gök taşında protein keşfettiler. Hemolithin ismi verilen protein, demir ve lityum içeriyor. Bu protein Dünya gibi yaşanabilir gezegenlerde yaşamın oluşmasında rol oynayabilir.

Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, 1990 yılında Cezayir’de bulunan Acfer 086 ismi verilen bir gök taşında protein keşfettiler. Gök taşında bulunan proteine hemolithin ismi verildi. Çoğunlukla amino asitlerden oluşan proteinin demir, oksijen ve lityum atomlarıyla kaplı olduğu belirlendi. Hemolithini oluşturan bileşenler ayrı ayrı Dünya’da da gözlenmesine rağmen bu özel düzende bir arada daha önce gözlenmemişti.

Hemolithini oluşturan yapı taşlarının uzayda birikmeye başladığı ve oluşan etki nedeniyle proteini bir araya getirdikleri düşünülüyor. Geçmişte birçok gök taşında proteinleri oluşturan amino asitler bulundu. Yaşam için önem taşıyan amino asitlerin öncülleri olan organik maddeler ve belirli şekilli moleküller daha önce gök taşlarında tespit edilememişti.

Gök taşlarında amino asit bulunması önemli bir gelişme olmakla beraber bir protein keşfedilmiş olması çok daha önemli bir gelişme. Hemolithin tam olarak nasıl oluştuğu henüz bulunamadı. Ancak araştırmacılar, gök taşının yüzeyinde bulunan amino asitlerin tek tek oluştuğunu düşünüyor. Birbirinden bağımsız şekilde oluşan amino asitler polimer zincirleri ile birbirlerine bağlandıktan sonra protein oluşturmuş olabilirler.

Gök taşında hemolithinin bulunmuş olması tek başına Dünya dışı yaşama kanıt oluşturmuyor. Ancak Dünya gibi yaşanabilir gezegenlerde yaşamın nasıl başlamış olabileceği konusunda önemli bilgilere bu protein aracılığıyla ulaşılabilir. Proteinin uçlarında bulunan atom grupları, ışığın fotonlarının emerek ve suyu hidrojen ve oksijene böldüğü bilinen bir tür demir oksiti oluşturabilirler.

Acfer 086’daki proteini keşfeden araştırmacılardan Julie McGeoch, Dünya’da yaşamın başlamasına benzer bir sürecin hemolithin gibi proteinlerle Evren’deki diğer gezegenlerde de benzer süreçler olabiliceğini söyledi.