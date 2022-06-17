Goldman Sachs, Ülkemizdeki Enflasyon Hakkında Açıklama Yaptı

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'deki enflasyon hakkında açıklamalarda bulunud. Sachs yetkililerinin ülkemiz için bir iyi bir de kötü haberi var.

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan ABD merkezli Goldman Sachs, ülkemizdeki enflasyonla alakalı değerlendirmelerde bulundu. Çokuluslu banka yaptığı açıklamada, “Türkiye’de enflasyonun düşüşe geçmeden önce, %80’e çıkmasını bekliyoruz.” dedi.

TÜİK verilerine göre yıl başındaki beklentilerin aksine mayıs ayında da artışını sürdüren enflasyon oranları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Yıllık bazda %73,50’ye ulaşan enflasyonla alakalı Goldman Sachs’den bir açıklama geldi.

“Türkiye’de enflasyonun düşmesini bekliyoruz”

Geçtiğimiz yıl yaşanan döviz krizi öncesinde yaşanan pandemi ve Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle artan maliyetler sonucunda enflasyon oranları oldukça yükselmişti. Cuma günü Goldman Sachs yaptığı öngörüde, bu oranın önce daha da yükseleceğini ve ardından düşüşe geçeceğini belirtti.

Reuters’in yayınladığı habere göre Goldman Sachs Türkiye’deki enflasyon konusunda yaptığı açıklamada, “Türkiye’de enflasyonun baz etkisi desteğiyle yıl sonunda %60’a düşeceğini ancak öncesinde %80’e kadar yaklaşmasını bekliyoruz.” dedi.