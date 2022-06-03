Mayıs ayı enflasyon oranı bugün TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklandı. Enflasyonda son bir ayda yaşanan artış %2,98 olarak paylaşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün büyük merakla beklenen mayıs ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Geçtiğimiz ay yeniden on yılların rekorunu kıran enflasyon, ne yazık ki yıl başındaki beklentilerin aksine bu ay da artışını sürdürdü.

TÜİK verilerine göre nisan ayı aylık tüketici enflasyonu %2,98 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda enflasyon ise %73,50'ye ulaştı. Yurt içi üretici fiyat endeksi de aylık bazda %8,76 oranında artarken, yıllık bazda %132,16 olarak artış gerçekleştirdi.

Bu ayın rekortmeni alkollü içecekler ve tütün oldu:

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre nisan ayında fiyatı en fazla artan harcama grubu 'alkollü içecekler ve tütün' oldu. Buna göre bu grubun fiyatları, bir ayda %%6,53 oranında arttı. Alkollü içecekler ve tütünü takip eden grup eğlence ve kültür olurken, onun ardından lokanta ve oteller geldi.

Yıllık bazda bakıldığındaysa en fazla artış, mayıs ayı itibarıyla ulaştırmada görüldü. Ulaştırma grubu, yıllık bazda %107,62'lik artış gördü. Ulaştırmayı takip eden grup ise %91,63 ile gıda ve %82,08 ile ev eşyası oldu.

Ürünler ve harcama gruplarında görülen artış:

Nisan ayında en fazla artış görülen ana harcama grupları

Alkollü içecekler ve tütün - %6,53

Eğlence ve kültür - %6,15

Lokanta ve oteller - %5,47

Giyim ve ayakkabı - %4,64

Ulaştırma - %3,43

Ev eşyası - %3,26

Çeşitli mal ve hizmetler - %3,06

TÜFE - %2,98

Konut - %2,25

Gıda ve alkolsüz içecekler - %1,63

Sağlık - %1,61

Haberleşme - %1,49

Eğitim - %0,41

Son 12 ayda en fazla artış görülen ana harcama grupları

Ulaştırma - %107,62

Gıda ve alkolsüz içecekler - %91,63

Ev eşyası - %82,08

Lokanta ve oteller - %76,83

TÜFE - %73,50

Alkollü içecekler ve tütün - %66,62

Konut - %63,51

Çeşitli mal ve hizmetler - %60,96

Eğlence ve kültür - %54,12

Sağlık - %37,74

Giyim ve ayakkabı - %29,80

Eğitim - %27,48

Haberleşme - %19,81

Fiyatı en çok artan ürünler:

Paket turlar - %71,04

Havayolu ile yolcu taşımacılığı - %14,98

Tereyağı - %14,16

Çocuk giyim - %13,91

Taze meyveler - %12,52

Peynir - %12,10

Taze süt - %11,58

Oteller, pansiyonlar ve diğerleri - %11,49

Çay ve demlendirilen içecek çeşitleri - %10,48

Ev ile ilgili temizlik malzemeleri - %9,18

Mayıs ayında enflasyonda düşüş bekleniyordu:

Daha önce yapılan açıklamalarda enflasyonun mayıs ayına kadar yükselişini sürdüreceği, mayıs ayından itibaren kademeli düşüşün başlayabileceği belirtilmişti. Fakat bu açıklamadan bu yana Rusya – Ukrayna savaşının etkisiyle de birlikte Türkiye’deki enflasyon oranlarında herhangi bir düşüş görülmedi.

Ekonomistlerin beklentisi neydi?

AA Finans Enflasyon Beklentisi Anketi’ne katılan 19 ekonomistin mayıs ayı ortalama enflasyon beklentisi aylık bazda %5,49 olmuştu. Bir önceki ay %69,97 olan yıllık enflasyonun bu ay %77,72’ye yükseleceği de ifade edilmişti.

Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin enflasyon anketine katılan 21 kurumun aylık bazda ortalama enflasyon beklentisi %4,6; yıllık bazda ise %76,2 olmuştu. Mayıs ayı enflasyonu için en düşük beklenti aylık bazda %2,4, en yüksek beklenti ise %8,15 seviyesinde gerçekleşmişti.

Nisan ayı enflasyon oranı aylık bazda %7,25, yıllık bazda %69,97 idi: