Goldman Sachs'tan Türkiye İçin Yeni Enflasyon Tahmini

ABD merkezli bankacılık devi Goldman Sachs, Türkiye'de yıllık enflasyonu 2022 genelinde %60 üzerinde olmasını beklediğini açıkladı. Banka, buna gerekçe olarak mevcut savaşın etkilerini ve Türkiye'deki yetkili kurumların 'istikrarsız' politika duruşunu gösterdi.

Türkiye’de özellikle 2021 yılının son 4 ayında yükselen döviz kuru ve faiz düşüşüyle birlikte enflasyonda ciddi bir artış yaşanmıştı. Enflasyona karşı mücadelede çalışmaların sürdüğü belirtilirken, bugüne kadar hem Türkiye hem de yurt dışındaki uzmanlardan enflasyonun 2022 yılında da yüksek kalacağını gösteren açıklamalar gelmişti.

Bu açıklamalardan bir yenisi de bugün ABD merkezli bankacılık devi Goldman Sachs’dan geldi. Goldman Sachs, paylaştığı açıklamasında Türkiye’de yıllık enflasyonun 2022’nin genelinde %60’ın üzerinde kalmasını beklediğini açıkladı. Banka, bunun nedenini Türkiye’deki yetkili kurumların ‘istikrarsız’ politika duruşu ve Rusya’nın işgali sonrası enerji fiyatlarının artması olarak açıkladı.

Goldman Sachs'ın açıklaması

"Farklı kanallardan etkilerle, Türkiye’deki enflasyonun 2022’nin büyük bir bölümünde yıllık olarak %60’ın üzerinde kalacağını tahmin ediyoruz. Türkiye’nin ödemeler dengesi, bölgede süren çatışmaların etkisiyle ve gelişmekte olan piyasalardaki risk iştahının cansızlığı nedeniyle zayıflayabilir."

Bakan Nebati: Enflasyonda yaz aylarıyla birlikte düşüşü ve normalleşmeyi göreceğiz

Bakan Nebati, 16 Mart’ta Fransa’da yaptığı açıklamasında “Enflasyonda mutlaka suretle yaz aylarından itibaren özellikle yılsonundan itibaren de düşüşü ve hızlı bir şekilde normalleşmeyi görmüş olacağız.” ifadelerini kullanmıştı. Nebati, yurt dışı yatırımcılara yaptığı konuşmada şu açıklamasıyla da dikkat çekmişti:

“En sevmediğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz.”