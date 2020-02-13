Golf Oynamak Daha Uzun Bir Yaşama Neden Olabilir

ABD’de yapılan bir araştırma, golf oynamanın yetişkinlerin sağlıklarını iyi yönde etkilediğini belirledi. 5.900 insanın sağlık verileri üzerinde yapılan çalışma, golf oynayan yetişkinlerin ölüm oranlarının daha düşük olduğunu gösterdi.

ABD’de bulunan Missouri Üniversitesi’nden araştırmacılar, golf oynamanın yetişkinlerin sağlıkları üzerindeki etkisini araştırdılar. Araştırmacılar, çalışmalarında Kardiyovasküler Sağlık Çalışması’nda elde edilen 20 ile 65 yaş arasındaki 5.900 insanın kalp hastalığı verilerini kullandılar.

Gerçekleştirilen Kardiyovasküler Sağlık Çalışması'na katılan 5.900 kişiye 6 ayda bir kalp muayenesi uygulandı. Kalp muayeneleri sonucunda katılımcıların kalp sağlıklarının zamanla değişimi gözlendi.

Missiouri Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu çalışmadan elde edilen verilerle golf oynayan insanların sağlık durumlarını tespit ettiler. Kardiyovasküler Sağlık Çalışması’na katılan insanlardan ayda en az bir defa golf oynayanlar, düzenli golf oyuncuları olarak kabul edildiler.

Verilerde yapılan bu filtreleme yöntemi, 384 insanı düzenli golf oyuncusu olarak belirledi. Düzenli olarak golf oynayan 384 insanın yüzde 8’inin felç geçirdiği ve yüzde 10’unun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Ancak bütün katılımcıların ölüm oranları karşılaştırıldığında, düzenli golf oynayan insanların yüzde 10 oranında daha düşük ölüm oranına sahip oldukları belirlendi.

Araştırmacılardan Dr. Adnan Qureshi, başka spor dalları ile ilgili benzer bir çalışma olduğunu ama bu çalışmalarının golfle ilgili ilk çalışma olduğunu söyledi. Qureshi, golfün hem egzersiz hem de rekabet sağlayan bir spor olduğunu ve yetişkinler için benzer başka bir spor olmadığını söyledi.

Qureshi, yürüyüş ve düşük yoğunluklu koşu gibi sporların da yetişkinler tarafından yapılabileceğini ama rekabetten yoksun olan bu sporların sağlık açısından golf kadar etkili olmayacağını iddia etti. Dr. Adnan Qureshi, futbol, boks ve tenis gibi sporlar bu anlamda golfe benziyor olmalarına rağmen bütün yetişkinlerin bu sporları yapmalarının fiziksel olarak mümkün olmadığını sözlerine ekledi.