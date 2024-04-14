Siz de bizim gibi gece uyumadan önce derin düşüncelere dalanlardan mısınız? Özellikle geç saatlerde aklımıza gelen tuhaf sorular, bizi epey meraklandırabiliyor. İşte biz de şimdi bunlardan biri olan soruyu yanıtlıyoruz!

Bir TikTok kullanıcısı tarafından gündeme getirilen soru, pek çok kişi için merak konusu oldu.

Ancak merak etmeyin, bu sorunun da bilimsel bir açıklaması var! Öyleyse yavaştan sizi aşağıya alalım.

İlk önce bahsi geçen videoya bakmakta fayda var:

Öncelikle bazı göl sularının gerçekten toprağa sızdığını söyleyelim.

Çoğu zaman farkına varmayız çünkü göldeki su, hızla yağmur gibi kaynaklardan tekrar dolar.

Ancak suyun sızıp sızmadığı veya sızma hızı, gölün tabanındaki materyalin geçirgenliğiyle yani suyun içinden geçip geçemeyeceğiyle ilgili.

Bir taş parçasının üzerine su döktüğünüzü düşünün. Su; taşın diğer tarafından çıkmaz, üzerinden akar gider.

Kayalık tabana sahip göller için de durum tam olarak bu. Göl tabanı kayalıksa ve aralarında az boşluk varsa, su kolayca geçemez.

Hatta boşlukların olduğu durumlarda bile göller; kum, silt, kil gibi tortular biriktirerek bu boşlukları doldurur.

Şimdi bir bilim insanın açıklamasıyla konuyu iyice pekiştirebiliriz.

Washington State Üniversitesinden Dr. Joan Wu, "Gölün tabanı yıllar boyunca evrilir ve değişir. Malzemeler çökelir ve ince partiküller büyük boşlukları doldurur." diyor.

Neyse ki su döngüsü dediğimiz doğal süreç sayesinde buharlaşma ile kaybedilen su, teorik olarak yağmur gibi yenilenmelidir.

Ancak geçen yıl yayımlanan bir araştırma, dünyanın büyük göllerinin yarısından fazlasının kuruduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, bu azalmanın %56'sının insan kullanımı ve iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtiyor ki bu da buharlaşma yoluyla su kaybını artırıyor.

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