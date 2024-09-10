Avrupa Adalet Divanı, Google'ın 2,4 milyar dolarlık cezasını onayladı ve şirketin rekabet kurallarını ihlal ettiğine karar verdi.

Google, Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'nin 2017 tarihli antitröst kararını bozmak için yaptığı temyiz başvurusunda başarısız oldu. Avrupa Birliği Adalet Divanı (CJEU), Google'ın alışveriş karşılaştırma hizmetlerine sağladığı avantajın rekabeti engellediğini ve antitröst kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

CJEU, Genel Mahkeme'nin Google'ın rekabet kurallarını ihlal ettiğine dair kararını onayladı. Mahkeme, Google'ın kendi alışveriş hizmetini öne çıkararak rakiplerine zarar verdiğini ve bu davranışın rekabeti bozduğunu vurguladı.

Avrupa Komisyonu'nun sert yaptırımları devam ediyor

Google Avrupa Adalet Divanı'nın kararının ardından 2.4 milyar dolarlık ceza yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldı. Şirket bu karara karşı ek bir hukuki itirazda bulunma hakkı bulunuyor.

Diğer yandan, Avrupa Komisyonu'nun 2016 yılında Apple'a yönelik 15 milyar dolarlık vergi cezası kararını da doğrulayan CJEU, Apple'ın İrlanda'dan yasa dışı vergi indirimleri sağladığını tespit etti. Apple ve İrlanda, bu karara yalnızca hukuki bir itirazda bulunabilecekler.

Görünen o ki, Avrupa Komisyonu, bu kararlarla büyük teknoloji şirketlerinin rekabet kurallarına ve vergi adaletine uygun hareket etmelerini sağlamaya yönelik kararlılığını sürdürüyor ve bu tutumunu da devam ettireceğe benziyor.