Adalet Bakanlığı, Google’ın yapay zeka stratejilerini inceleyerek, arama pazarındaki hakimiyetini sorgulayacak.

Adalet Bakanlığı, Google’ın arama motoru pazarındaki hakimiyetini sorgulamak adına yeni bir adım attı. Bakanlık, Google’ın yapay zeka stratejilerini daha ayrıntılı bir şekilde inceleyerek i hakimiyetini azaltmak için gereken değişiklikleri belirlemeyi hedefliyor. Bu yeni hamle Google’ın rekabet kurallarına uygunluğunu sağlamak amacıyla önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Cuma günü Washington DC'deki federal mahkemede gerçekleşen duruşmada, Google ve Adalet Bakanlığı temsilcileri, Google’ın yasa dışı bir tekel oluşturduğunu kabul eden Hakim Amit Mehta’nın önünde toplandı. Mehta’nın kararı, Google’ın antitröst yasasına aykırı hareket edip etmediğine dair davanın ilk aşamasını sona erdirdi. Şimdi ise taraflar, yasa dışı davranışları düzeltmek ve piyasada rekabeti sağlamak amacıyla çareler önerilecek ikinci aşamaya geçecekler.

Google’ın AI isim değişikliği ve strateji güncellemeleri Adalet Bakanlığı’nın gündeminde

Avukat David Dahlquist, mahkemeye sunduğu belgelerde, Google’ın son yıllardaki iş stratejilerini anlamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını belirtti. Önceki dava, Google’ın 2010’ların başlarına kadar yaptığı anlaşmaları kapsıyordu. Ancak şimdi, şirketin yapay zeka stratejileri de gündemde; Google’ın yapay zeka sisteminin ismi geçen yıl Bard iken, şu anda Gemini olarak değişmiş durumda. Bu değişikliklerle ilgili daha ayrıntılı bilgi talep ediliyor.

Hakim Mehta, bu aşamanın gelecek yılın ilk yarısında yapılmasını önerdi. Bu süreç geçen Eylül’de başlayan 10 haftalık davadan daha kısa sürecek; muhtemelen bir veya iki hafta sürecek. Tarafların yeni bir zaman çizelgesini gelecek Cuma’ya kadar sunmaları bekleniyor.