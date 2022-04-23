23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına Google da katıldı. Atatürk tarafından çocuklara hediye edilen bu anlamlı günü Google konfetiler eşliğinde kutladı.

En coşkuyla kutlanan milli bayramlardan 23 Nisan bu yıl da geldi çattı. Bildiğiniz üzere Birinci Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının bağımsızlığını ilan ettiği gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1920 yılında miniklerimize armağan edilmişti.

Bugünü coşkuyla kutlayanlardan birisi de dünyanın en çok tercih edilen arama motoru Google oldu. Bu tarz büyük bir topluluk ya da tüm dünya için önem arz eden günleri, her yıl o güne özel hazırlanmış bir doodle ile kutlayan Google, bu yıl da geleneği bozmadı ve 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ‘konfetiler’ eşliğinde kutladı.

Google'dan coşkulu 23 Nisan kutlaması

Google, ana sayfasında yer alan özel bir doodle ile çocukların bayramını kutladı. Üzerine tıklandığında kullanıcıları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile alakalı bilgilerin ve haberlerin bulunduğu bir sayfaya yönlendiren doodle, bir yandan da tüm sayfaya kırmızı konfetiler yağdırıyor. Bunun dışında doodle’daki Google yazısında yer alan ‘O’ harfinin çocukları temsilen Türk bayraklı bir balon olması da dikkat çekiyor.

Google, bir yıl boyunca gerçekleşen ve büyük öneme sahip önemli günler için özel bir doodle hazırlanmasıyla biliniyor. Bu doodle’lar bir ülkeye ve topluma özgü önemli gün ve bayramlar ile Dünya tarihine mâl olmuş kişilerin veya olayların yıl dönümlerini kapsayabiliyor. Bu özel tasarlanmış logoya tıklandığında ise kullanıcılar o gün, kişi ve olayla ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabiliyor. Mesela Google, benzer bir şekilde dün bir doodle ile her yıl 22 Nisan’da kutlanan Dünya Günü’nü kutlamış; bu güne hazırladığı ve son 20 yılda Dünya’nın geçirdiği üzücü değişimi gösteren çarpıcı doodle oldukça dikkat çekmişti.