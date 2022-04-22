Her yıl olduğu gibi bu yıl da 22 Nisan Dünya Günü için özel Doodle hazırlayan Google, küresel ısınma nedeniyle son 20 yılda Dünya'da değişenleri gerçek görüntüler ile kullanıcıların karşısına çıkardı.

Her yıl 22 Nisan günü kutlanılan Dünya Günü'ne (İklim Değişikliği Günü) bu yıl da ulaştık. İlk olarak 1970 yılının 22 Nisan'ında kutlanılan Dünya Günü, yaklaşık 52 yıldır tüm dünyada kutlanılıyor. İklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkat çekilen gün için şirketler de farkındalık yaratmaya çalışıyor. Yıllardır farklı farklı markalardan yapılan farkındalık çalışmalarına her zamanki gibi bu yıl Google da katıldı. Google, yayınladığı Doodle ile 20 yılda meydana gelen iklim değişikliğine dikkat çekiyor.

Aslında yıllardır hazırladığı Doodle'lar ile Dünya Günü'ne dikkat çeken Google, bu yıl çizimler ya da animasyonlar yerine gerçek görüntülerle karşımıza çıktı. Grönland'daki buzul erimesinin 20 yıllık değişimini hızlıca karşımıza çıkaran Google, farklı coğrafyalar için de aynısını yaptı.

Google, Dünya Günü 2022 Doodle'ını yayınladı

Yayınlanan Doodle'da dört farklı bölgenin geçmişten günümüze yaşadığı iklim değişikliği gözler önüne serildi. Almanya'daki Harz ormanlarının her geçen gün azaldığı, Avustralya'daki Büyük Set Resifi'ndeki mercanların durumu ve Grönland'daki buzulların erimesini kesit kesit gösteren doodle, üstüne tıklandığında Google üzerinden 'iklim değişikliği' kelimelerini aratıyor.

Buraya tıklayarak GIF formatında ayrı ayrı inceleyebileceğiniz doodle'lar, tüm gün bu ekranda kalacak. Geçtiğimiz yıl da bir animasyon ile 22 Nisan Dünya Günü'ne dikkat çeken Google, ağaç temasını doodle'a işlemişti. Şirket yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre sadece söz ile değil, faaliyet ile de doğanın yanında olan Google, 2020 yılında ortaya çıkarttığı atığı yüzde 40 azalttı.

Buna karşılık su tüketiminin arttığı şirket, 2021 yılı için veri yayınlamadı. Ancak biz sizleri, Google'ın 2021 yılında 22 Nisan için hazırladığı video ile başbaşa bırakalım.

2021 yılında Google'ın hazırladığı Dünya Günü videosu