Dünyanın en popüler arama motoru Google, yılın bazı günlerinde şekil değiştiriyor ve Doodle oluyor. Yıllardır devam eden Google Doodle tasarımları sayesinde şirket, kullanıcılarına özel günleri kendine has bir yöntemle hatırlatıyor. Gelin Google Doodle nedir, nasıl ortaya çıktı yakından bakalım ve Türkiye’de sevilen Doodle örneklerini görelim.

1998 yılında kurulan Google şirketi, yıllar içinde büyüdü ve bugün dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri haline geldi. Şirketin pek çok iş kolu olsa da hepimiz onu popüler bir arama motoru olarak tanıyoruz. Dikkat ettiyseniz Google arama motoru yılın bazı günlerinde şekil değiştiriyor ve Doodle haline geliyor. Google Doodle tasarımları yıllardır devam eden eğlenceli bir şirket geleneği.

Google Doodle, hiçbir özel günü atlamıyor ve o gün ile ilgili önemli bir kişiyi ya da olayı tasarımına yansıtıyor. Şirket bu özel günleri ve tasarımları belirlemek için özel bir ekibe sahip. Bu ekip aynı zamanda kullanıcılardan gelen istekleri de değerlendiriyor ve bazılarını Doodle olarak sunuyor. Gelin Google Doodle nedir, nasıl ortaya çıktı gibi merak edilen sorulara yakından bakalım ve Türkiye’deki Doodle örneklerini görelim.

Google Doodle nedir?

Doodle, Google şirketinin yılın özel günlerinde ana sayfasında bulunan logosu üzerinde yaptığı değişikliklerdir. Bu değişikliklerle Google logosu Doodle’a dönüşüyor ve dünyaca ünlü önemli insanlarla olayları kullanıcılarına hatırlatıyor. Doodle günlerinde Google ana sayfasında karşınıza bilim insanları, sanatçılar ve pek çok farklı kişi çıkabilir.

Google Doodle nasıl ortaya çıktı?

Doodle tasarımı ile ilk kez, Google henüz küçük bir şirketken 1998 yılında karşılaştık. Şirketin kurucularından olan Larry Page ve Sergey Brin, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Nevada Çölü’nde yapılan Burning Man festivaline katıldılar. Ofiste olmadıklarını kullanıcılarına anlatmak için Google logosunda ufak bir değişiklik yaparak ilk Doodle’ı yaratmış oldular.

İlk Doodle, O harfinin arkasına yerleştirilen bir çöp adamdı. Doodle’ın bir gelenek haline gelmesi ise 2000 yılında oldu. Larry ve Sergey, o dönem bir stajyer olan Dennis Hwang’in Bastille Günü için bir tasarım yapmasını istediler. Google kullanıcılarının çok hoşuna giden bu tasarım sonrası bir Doodle ekibi kuruldu ve başına Dennis Hwang getirildi.

Bugün Google şirketinde Doodle tasarımları için büyük bir tasarımcı ve mühendis ekibi çalışıyor. Ekip, özel günleri belirliyor ve bu günleri nasıl bir tasarımla sunacaklarına karar veriyorlar. Eskiden yalnızca çok önemli günler ve kişiler için yapılan Doodle çalışmaları yıllar içinde çok daha eğlenceli bir hale geldi.

Doodle fikirleri ve tasarımları:

Günümüzde Doodle, tüm Google kullanıcılarının severek takip ettiği bir gelenek haline geldi. Doodle ekibi özel günleri takip ediyor, tasarımcılar görseller hazırlıyor ve mühendisler bu görseli en iyi şekilde sunmaya çalışıyorlar. Doodle fikirleri yalnızca ekipten çıkmıyor. Eğer bir Doodle fikriniz varsa [email protected] adresine bir e-posta gönderebilirsiniz. Bakarsınız sıradaki Doodle, sizin fikriniz olur.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre bugüne kadar 4 binden fazla Doodle yapılmış. Şirketin Doodle’cılar olarak adlandırdığı ekip tarafından yapılan bu tasarımlar sayesinde kullanıcılar, Google ana sayfasını her açtıkları zaman bir sürprizle karşılaşmaya hazır oluyorlar. Her gün için yeni, benzersiz ve yenilikçi bir Doodle yaratmak epey zor olsa gerek.

Türkiye’de çok sevilen bazı Doodle’lar:

Kemal Sunal'ın 70. Doğum Günü

Adile Naşit’in 86. Doğum Günü

Âşık Veysel Şatıroğlu'nun 123. Doğum Günü

Türkan Saylan’ın 81. Doğum Günü

Zeki Müren’in 87. Doğum Günü

Aysel Gürel’in 89. Doğum Günü

Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Cumhuriyet Bayramı

Kemal Sunal'ın 70. Doğum Günü

Google, yediden yetmişe tüm Türkiye’nin yüzünü güldürmeyi başaran Kemal Sunal’ın 70. yaşını unutmadı ve 11 Kasım 2014 tarihinde usta sanatçı için bir Doodle hazırladı. Yapılan Doodle’da usta sanatçının hayat verdiği dört farklı karaktere yer verildi.

Adile Naşit’in 86. Doğum Günü

Yalnızca Hababam Sınıfı’nın değil hepimizin Hafiza Anası Adile Naşit, 17 Haziran 2016 tarihinde yapılan bir Doodle ile anıldı. Usta sanatçının 86. doğum günü için yapılan Doodle tasarımında Google’ın O harfleri, Hafize Ana’nın yemek kazanlarına dönüştü.

Âşık Veysel Şatıroğlu'nun 123. Doğum Günü

Ülkemizin yetiştirdiği en değerli halk ozanlarından biri olan Aşık Veysel Şatıroğlu, 123. doğum gününde Google tarafından unutulmadı ve 25 Ekim 2017 tarihinde bir Doodle ile anıldı. Doodle tasarımında Aşık Veysel, hayatı boyunca bir an olsun elinden düşürmediği sazı ile resmedildi.

Türkan Saylan’ın 81. Doğum Günü

Ülkemizin ilk kadın dermatologlarından olan, Türkiye’nin cüzzamla mücadelesinde büyük rol oynayan ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin kurucularından olan Türkan Saylan; 13 Aralık 2016 tarihinde 81. doğum günü için yapılan bir Doodle ile anıldı. Doodle tasarımında Saylan, eğitimine katkı sağladığı kız çocuklarıyla birlikte resmedildi.

Zeki Müren’in 87. Doğum Günü

Türk sanat müziğinin batmayan sanat güneşi Zeki Müren, 87. doğum gününde Google tarafından unutulmadı ve 6 Aralık 2018 tarihinde bir Doodle ile anıldı. Doodle tasarımında Zeki Müren’in hayatının üç farklı dönemini gösteren üç görüntü yan yana konuldu ve son görselden bir plak çıkar halde resmedildi.

Aysel Gürel’in 89. Doğum Günü

Deli Aysel lakabıyla anılan ve gerçekten adının hakkını veren, ülkemizin yetiştirdiği en değerli söz yazarlarından biri olan Aysel Gürel; 7 Şubat 2018 tarihinde 89. doğum günü için yapılan bir Doodle ile anıldı. Doodle tasarımınında sanatçının çılgın ruh hali yansıtıldı.

Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan gününde kutlanan ve Atamızın tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara özel olarak kutlanan tek bayram olduğu için her yıl Google tarafından hazırlanan bir Doodle ile kutlanıyor.

Cumhuriyet Bayramı

Bugün yaşadığımız modern, laik ve bağımsız ülkenin yönetim biçiminin ilan edildiği gün olan 29 Ekim tarihinde her yıl gururla kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yıl Google tarafından hazırlanan bir Doodle ile kutlanıyor.