Google: "Çinli ve İranlı Hackerlar, Seçimleri Hedef Alıyor"

Google, Çinli ve İranlı hacker gruplarının ABD Başkan adaylarının kampanya personellerine kimlik avı e-postaları gönderdiğini söyledi.

Ülkelerin en büyük meselelerinden biri olan seçimler, son yıllarda hackerların da hedefi haline geldi. Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek ABD seçimlerinde de hackerlar tarafından çeşitli saldırılar yapıldığı biliniyor. Son olarak Google, ABD Başkan seçimlerinde aday olan Joe Biden ve Donald Trump’ın kampanya ekiplerine İran ve Çinli hackerlar tarafından zararlı yazılım gönderildiğini söyledi.

Google’ın yaptığı açıklamada Çinli hacker grubu, yakın zamanda Biden’ın kampanya personelinin kişisel Gmail hesabına kimlik avı e-postaları gönderdi. İranlı bir hacker grubu ise Trump’ın kampanya personelinin Gmail hesabına benzer bir saldırı düzenledi.

Kimlik avı e-postaları, kullanıcıların kişisel bilgilerini vermesini isteyen “resmi e-postalar” gibi gözüken postalar olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin bir bankadan gönderilmiş gibi hazırlanan bu postalar, kişinin kişisel bilgilerini çalarak sonrasında kişiye şantaj yaparak daha hayati bilgileri elde edebilir.

Saldırıları düzenleyen Çin grubu APT 31 olarak isimlendirilirken İranlı Hacker grubu ise APT 35 olarak biliniyor. Bu gruplar genelde devlet destekli gruplar oluyorlar. Bu saldırılardan başka herhangi bir kanıt olmadığını söyleyen Google, her iki adayı da devlet destekli olduğu düşünülen bu hacker gruplarına karşı uyardığını ve federal kolluk kuvvetlerine yönlendirdiğini söyledi.

Joe Biden: “Farkındayız”

ABD Başkan Adayı Joe Biden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırı girişiminin farkında olduklarını söyledi. “Adaylığımızın başından itibaren bu tür saldırılara maruz kalacağımızı biliyorduk ve onlar için hazırlandık” şeklinde açıklama yaptı.

Google Tehdit Analiz Grubu Direktörü Shane Huntley, saldırılara ilişkin olarak “Bir seçim kampanyası üzerinde çalışıyorsanız, kişisel hesaplarınız saldırıya uğrayabilir. Bunun için mümkün olan en iyi korumayı kullanın. İki faktörlü kimlik doğrulaması veya Gelişmiş Koruma gerçekten fark yaratabilir” dedi.

Daha önce de pek çok ülke, başka bir ülkenin seçim kampanyalarına çeşitli hacker saldırıları düzenlemişti. Bu sebeple bu tarz saldırılara karşı koyabilecek güçlü güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor.