Twitter’da ABD Başkanı Donald Trump’ın tweetlerini kopyalayan bir hesap, sadece üç gün açık kaldıktan sonra askıya alındı. Twitter, hesabın askıya alınma nedenini 'şiddeti yüceltmek' olarak gösterdi.

Sosyal medya platformu Twitter, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın iki tweetinin altına doğrulama bağlantıları yerleştirmişti. Twitter’ın bu hamlesinin ardından Trump, sert açıklamalar yapmış ve sosyal medya düzenlemeleri ile alakalı bir kararname imzalamıştı.

Geçtiğimiz hafta meydana gelen bu olaydan sonra Trump, attığı yeni tweetlerle George Floyd’un ABD polisi tarafından öldürülmesini protesto edenleri “eşkiya” olarak nitelendirdi. Trump, tweetinin devamında “Yağma başlarsa ateş de başlar” diyerek protestocuları tehdit etti.

Donald Trump’ın bu tweeti, geniş bir kitle tarafından tepkiyle karşılandı. Twitter, Trump’ın tweetine gelen tepkilere rağmen tweeti, “Erişilebilir olması, kamuoyunun çıkarına olabilir” diyerek kaldırmadı. Ancak aynı tweeti paylaşan bir başka hesap, Twitter tarafından askıya alındı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gerçekten Twitter’ın kurallarını ihlal edip etmediğini test etmek isteyen SuspendThePres kullanıcı isimli bir Twitter hesabı, Trump’ın attığı tweetlerinin tamamını kopyalayarak paylaşmaya başladı.

SuspendThePres'ın kopyaladığı tweetler arasında yukarı bahsettiğimiz Trump’ın eylemcileri “eşkiya” olarak nitelendirdiği tweet de yer alıyordu. Twitter, Trump’ın kendi hesabındaki tweeti kaldırmazken, SuspendThePres hesabını 12 saat süreyle askıya aldı ve tweeti sildi.

Hesabın sahibi, hesabının Twitter tarafından askıya alınması hakkında Mashable’a bir açıklama yaptı ve “Twitter, bir dünya lideri söz konusu olunca mesajın içerikten bağımsız olarak erişilebilir olmasının ulusal çıkarlar açısından iyi olabileceğini savunuyor. Bu açıklamaya katılmıyorum ve bu içeriğin platformun topluluk kurallarına aykırı olup olmadığını bilmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

SuspendThePres hesabının sahibi, söz konusu 12 saatlik yasağın tamamlanmasının ardından Twitter'ın sıradan hesaplarla 'güçlü' hesaplar arasında farklı bir yönetim izlediğini göstermek için Trump'ın tweetlerini kopyalamaya devam edeceğini söyledi.