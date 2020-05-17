Google’ın yeni patent başvurusu, el ve bilek hareketlerinin kullanıldığı bir özellik için aldığı patentler açıklandı. Bu yeni teknoloji, gelecekte Pixel Smartwatch ve Wear OS’a eklenebilecek gibi duruyor.

Google’ın Pixel saatleri tanıtması uzun süredir beklense de firmadan gelen bir açıklama yok. Google’ın Wear OS işletim sistemini kullanan başka partnerleri bulunduğu için firma hiç de acele etmiyor.

ABD Patent Ofisi tarafından açıklanan yeni bir patent, Google’ın Pixel Watch ya da en azından Wear OS için yeni bir özellik geliştirdiğini gösteriyor. Bu özellik saatin ya da saatlerin farklı şekillerde kullanımını sağlayabilir.

Hareket tabanlı arayüz

Akıllı saat alanının küresel lideri Apple, 2016 yılından bu yana jestlere dayalı olarak kullanılan saat arayüzü üzerinde çalışıyor. Firmanın çalışmaları daha ziyade saatlerin sağlık hizmetlerine odaklanmış olsa da bu arayüzü de aktif olarak güçlendiriyorlar.

El jestlerine geldiğimizde ise Google, Apple’dan önce bu teknolojiyi kullanmaya başladı. Soli projesi kapsamında Pixel 4 cihazlara Motion Sense adı verilen bir özellik gelmişti. Tabii bu özelliğin ne kadar verimli çalıştığı bir tartışma konusu.

Yeni ortaya çıkan patentlere göre Google bu özelliği akıllı saatlere de getirmeyi amaçlıyor. Saatin şasisine eklenen bir optik sensör, bir algoritma yardımıyla parmak, el, bilek ve kol hareketlerinden yola çıkarak jestleri tanıyacak.

Jestlerle kontrol

Google’ın patentlerine baktığımızda kameranın küçük ve enerji açısından verimli olacağını ve kullanıcılara göre kendini ayarlayabileceği göze çarpıyor. Kameranın nasıl üretileceği konusunda ise herhangi bir bilgi göremiyoruz.

Yeni jestler arasında 'tut', 'dokun' gibi farklı komutlar bulunuyor. Bu komutların tam olarak nasıl ve ne amaçla kullanılacağı bilinmese de artık jestlere dayalı arayüzler pek çok kişi tarafından yeni bir arayüz modeli olarak tanımlanıyor. Google’ın Ocak 2019’a ait bu patentleri de bu alanda yeni ve yaratıcı teknolojileri işaret ediyor. Gelecekte belki de proje yapan Iron Man gibi bilgisayar kullanacağız, kim bilir?