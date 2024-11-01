Düşünün ki bir gün internette gezinirken Google.com’un alan adının satışta olduğunu görüyorsunuz. Üstelik sadece birkaç dolar karşılığında! Bu içerikte, bu denli saçma ve imkânsız gibi görünen bir olayı yaşayan adamın öyküsünü anlatıyoruz.

Google gibi dev bir sitenin alan adının satışa açık olduğunu görmek kulağa imkânsız gibi geliyor değil mi?

Bu denli büyük bir site için büyük bir felaket sayılabilecek olan bu durum gerçekten de 2015 yılında yaşandı!

Sanmay Ved isimli biri 29 Eylül 2015 gecesi Google Domains üzerinden çeşitli alan adlarına göz atarken şaşırtıcı bir durum fark etti.

Bir anda, Google.com’un satışa açık olduğunu gördüğünde böyle bir şeyin mümkün olacağına dahi inanmamıştı.

Ancak gerçekten de Google.com alan adı satıştaydı ve Sanmay Ved fazla vakit kaybetmeden satın alma işlemini gerçekleştirdi.

İşlemi onaylandığında, gerçekten de kısa bir süre için Google.com’un sahibi olmuştu!

Hem de yalnızca 12 dolara!

Bu alan adı gerçekten Google’a aitti ve hatta Google’ın iç sistemlerinden gelen yönetici e-postalarına bile erişim sağlayabiliyordu.

Ancak bu çok uzun sürmemişti. Sanmay Ved, Google.com’a yalnızca 1 dakikalığına sahip olabilmişti.

Google durumu fark edip hemen müdahale etti ve alan adı hızla geri alındı.

Google, bu küçük hatadan dolayı Ved’e teşekkür etmeyi ihmal etmedi ve ona bu olay için 10.000 dolarlık bir ödül bile teklif ettti.

Ancak Ved, 10.000 dolarlık bu ödülü Hindistan’daki bir eğitim kurumuna bağışlamayı seçti ve bu güzel davranışı karşısında Google da ödül miktarını iki katına çıkararak Ved’in bağışını 20.000 dolara yükseltti.

Özetle bu olay hem Ved’in iyi niyetini hem de Google’un bu tür durumları nasıl ele aldığını gösterdi.

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