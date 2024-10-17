Google zaman içerisinde çeşitli girişimlere yatırım yapmış, kimisi oldukça başarılı olurken kimisiyse büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Bu içerikteyse, Google’ın büyük planlarının suya düştüğü bir başka başarısız projeden bahsedeceğiz.

Aardvark, 2008 yılında eski Google mühendisleri Max Ventilla ve Damon Horowitz tarafından kurulmuş bir sosyal ağdı.

Bu platformun amacı, kullanıcıların sorduğu sorulara diğer kullanıcıların yanıt verebileceği bir çeşit forum olan bir sosyal ağ oluşturmaktı.

Yani insanlar arama motorları yerine, insanlar birbirlerine sorular soruyor ve cevapları da birbirlerinden alıyorlardı.

Yapay zekâ tabanlı bu platform, soruları en uygun kişilere yönlendirecek bir algoritma kullanarak çalışıyordu.

Kullanıcılar, hangi konularda bilgi sahibi olduklarını belirtiyor ve ilgi alanlarına uygun sorulara yönlendiriliyorlardı.

Aslında bu da Aardvark’ı sıradan bir bilgi paylaşım platformundan öteye taşıyarak, Google’ın radarına girmesine sebep oldu.

Google, Aardvark’ın potansiyelini görerek 2010 yılında 50 milyon dolar karşılığında platformu satın almaya karar verdi.

Tabii Ventilla ve Horowitz için bu büyük bir başarıydı. Düşünsenize, eski işverenlerinden tam 50 milyon dolar kazanmışlardı!

Ancak Google, Aardvark’ı satın aldıktan sonra projenin devamlılığını sağlayamadı.

Platform, Google’ın ana arama motoruyla tam olarak entegre edilemedi ve dolayısıyla beklenen etkiyi yaratamadı.

Ek olarak sosyal arama motorları, Google’ın uzun vadeli stratejileriyle de uyumlu değildi.

Tüm bu sebepler sonucunda 2011 yılına gelindiğinde Google Aardvark’ı kapatma kararı aldı.

Sonuç olarak, iki eski mühendis Google’ın sağladığı kaynaklardan yararlanarak kendi şirketlerinden önemli bir kazanç sağlasa da Google’ın satın aldığı Aardvark, 50 milyon dolarlık bir fatura çıkartarak resmen elinde patlamış oldu.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: