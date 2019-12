Google’ın Ana Şirketi ‘Alphabet’ Hangi İşle Meşgul?

Google herkes tarafından tek bir şirket olarak biliniyor. Ancak aslında ana şirketi Alphabet altında faaliyet gösteren pek çok şirketten yalnızca birisi. Peki Alphabet hangi işlerle meşgul ki Google'ın tepesinde yer alıyor? Dünyanın en büyük şirketlerinden birisi hakkında merak edilenleri yanıtlıyoruz.

Google, iki doktora öğrencisi olan Larry Page ve Sergey Brin tarafından 1996’da kuruldu, 1998'de şirketleşti. Yıllar içinde en popüler arama motoru olmasından sonra yapay zeka da dahil olmak üzere birçok farklı alanda iş yapmaya başladı. Kuruluşundan tam 17 yıl sonra, 2015'te önemli bir değişikliğe gidildi. Alphabet adında bir çatı şirket kuruldu, Google da Alphabet'in altına geçti.

Android, otonom araçlardan, yapay zekaya kadar birçok farklı alanda boy gösteren Google, 2015 yılında çok radikal bir karara imza atmış oldu. Alphabet macerası da bu tarihten itibaren başladı. Gelin önce Alphabet’in hangi amaçla kurulduğunu iyice bir açıklayalım. Ondan sonra da şu an bünyesindeki şirketlerle neler yaptığına bakalım.

Google’ın ana şirketi Alphabet aslında nedir?

Alphabet resmi olarak 2 Ekim 2015 tarihinde Kaliforniya'da kurulan bir şirket. Kuruluş amacı da yeni bir sektöre girişten ziyade Google’ın elini rahatlamak. O dönem Google bünyesi altında yer alan pek çok farklı alanda hizmet veren yan şirketler, Alphabet adı altında buluşup Google'a kardeş oldular. Hatta Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin de Google’daki görevlerini bırakıp yeni şirkete geçtiler. İkili 2019'da ise Alphabet'deki görevlerini tamamen terk edip, yerlerini Google CEO'su Sundar Pinchai'ye bıraktılar.

Alphabet, Türkçe'de alfabe anlamına geliyor ve bunun şirket için de büyük anlamı var. Kuruluş hikayesinde biraz yatırımcıları rahatlatmak, biraz da tüm birimleri daha da basitleştirilmiş bir sistem ile yönetmek anlayışı yatıyor. Bundan önce Google’ın farklı alandaki şirketleri de arama motoruyla ilişkilendiriliyordu. Bu değişiklikle sağlık, hizmet ve yapay zeka gibi farklı alanlardaki şirketler kendilerini Google’dan ayırmış oldular. Peki Google'ın kardeş şirketleri hangileri?

Alphabet’in görevleri, yaptığı işler:

Tüm şirketleri birbirlerinden ayrıştırmak:

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Google’ın farklı sektördeki yan şirketleri, hangi alanda olursa olsun bir şekilde Google ile ilişkilendiriliyordu. Ancak yapılan bu değişiklikle beraber tüm şirketler birbirinden ayrıldı ve Google ile beraber 2 Ekim 2015 tarihinde Alphabet adı altında buluştular. Böylece her şirketin kendi CEO’su oldu ve yönetim şekli basitleştirildi.

Alphabet bünyesine geçince Google için her şeyi kolaylaştırdı:

2015 yılında bu haber ilk duyulduğunda en çok merak edilenlerden biri de Google’ın geleceği olmuştu. Ancak bu değişiklik sonrasında sanki hiçbir şey olmamış gibi yola devam edildi. En basit haliyle anlatmak gerekirse Google sadece ismini değiştirmiş oldu. Alt şirket olarak yeni bir Google kuruldu gibi düşünebiliriz. Google Haritalar, Android ve YouTube gibi platformlar hizmet vermeye sıkıntısız devam etti.

Şirketin internet adresi de adına yakışır oldu:

Normalde şirketlerin kendi isimleriyle bir internet adresi(domain) almasını bekleriz. Ancak Alphabet bu konuda oldukça radikal ve zeki bir karar almıştı. Şirket internet adresi olarak alfabenin ilk üç ve son üç harfini aldı. Şirketin domaini abc.xyz olarak alındı.

Diğer şirketlere büyüme ve bağımsızlık kazandırdı:

Alphabet’in yapısı altındaki şirketlere daha fazla büyüme ve bağımsızlık kazandırmak için tasarlandı. Ayrıca yapılan açıklamalarda daha temiz ve hesap verilebilir oldukları söylenmişti. Yani yatırımcılar, para yatırdıkları şirketler hakkında daha net bir bilgi alabilecek duruma geldi. Aynı şekilde Google bağı gidince, şirketler kendileri hesap verecek duruma geldi.

Yan şirketler herkes tarafından anlaşıldı:

Bir önceki maddede yan şirketlerin daha temiz ve hesap verilebilir yapılmak istendiğinden bahsetmiştik. Bunun en büyük nedeni de bu yan şirketlere yatırımcı çekebilmek. Bu değişiklikle Google’ın ana faaliyetleri netlik kazandığı için yatırımcılara daha net ve doğru bilgiler aktarılabiliyor. Bundan önce yatırımlar sadece Google’a yapılırken, artık direkt istenilen şirkete yapılıyor.

Alphabet altında bulunan, Google’ın kardeş şirketleri:

Verily:

CEO: Andrew Conrad

Sektör: Sağlık ve biyoteknoloji

Dünya sağlık verilerini analiz eden ve hastalıklara çare arayan şirket, aynı zamanda sağlık için akıllı cihazlar da yapmaya çalışıyor. Daha önce Google’ın bünyesinde yer alan Verily, 2015 yılında Alphabet bünyesine geçti. Şirketin temel amacı insanları daha sağlıklı kılmak ve uzun bir ömür vermek.

Calico:

CEO: Arthur Levinson

Sektör: Sağlık ve biyoteknoloji

Şirketin amacı günümüzün son teknolojisini kullanarak yaşlanmayı önlemek ve insanların sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamak. Yönetim ekibi tamamen doktorlardan oluşan şirket, büyük bir fonlama sayesinde yaşlanmayı önlemek için mücadele ediyor.

Waymo:

CEO: John Krafcik

Sektör: Otonom araçlar

Geleceği biraz daha erkene çekmek için çalışan Waymo, Alphabet'in otonom araçları üzerine çalışan şirketi. 2009 yılında Google bünyesinde proje olarak başlayan şirket, 2016 yılında tamamen Alphabet bünyesi altına girdi. Şirket yakında Uber ve Lyft gibi projelere otonom araçlarıyla kafa tutabilir.

DeepMind:

CEO: Demis Hassabis

Sektör: Yapay zeka

İngiltere merkezli yapay zeka şirketi, 2014 yılında Google tarafından satın alınmıştı. Kanada, Fransa ve Amerika’da araştırma merkezleri bulunan şirketin ana merkezi de Londra’da. Alphabet’in tüm yapay zeka atılımları bu şirket üzerinden geliştiriliyor.

GV:

CEO: David Krane

Sektör: Girişim sermayesi

Eski adı Google Ventures olan şirket, Alphabet bünyesine geçmesinden sonra GV adını kullanmaya başladı. Şirketi kısaca değerlendirmek gerekirse, Alphabet’in küçük startup’lardan büyük şirketlere kadar yapacağı tüm yatırım kararlarını alıyor.

CapitalG:

CEO: David Lawee

Sektör: Özel sermaye

Şirketin faaliyeti büyüme potansiyeli olan şirketleri bulup yatırım yapmak. Ancak asıl amacı ve odaklandığı nokta ise bu şirketlere danışmanlık yapmak. Yani yatırım yapmakla kalmıyorlar, Google’ın deneyimi ve uzmanlığı ile küçük şirketlerin hızlı büyümesini sağlıyorlar.

X:

CEO: Astro Teller

Sektör: Araştırma ve geliştirme

Eskiden Google X adıyla faaliyetlerini yürüten şirket, 2015 yılında adını X olarak değiştirdi. Ancak çoğu kişi eski adına benzerliği nedeni ile ona Alphabet X diyor. Şirketin ana sloganlarından biri “Zorluklarla mücadele”. Nelerle uğraştıklarını görünce bu slogan daha iyi anlaşılıyor. X, temiz enerji, otonom araçlar, gıda temini, uydu, lojistik ve sağlık alanlarında teknolojik geliştirmeler yapıyor.

Google Fiber:

CEO: Dinni Jain

Sektör: Haberleşme, internet sağlayıcısı

Amerika’yı fiber ağlarla örmek üzere kurulan Google Fiber, Google bünyesinden ayrılarak Alphabet’in alt şirketlerinden biri oldu. Aslında ilk başta bir deneysel proje olarak başlatılan Google Fiber, daha sonra Kansas’tan Amerika’ya yayılmaya başladı.

Jigsaw:

CEO: Jared Cohen

Sektör: Siber güvenlik

Eski adıyla Google Idea, yeni adıyla Jigsaw. Şirketin çok önemli bir misyonu ve görevi var. O da zorlu jeopolitik sorunlarla, şiddet olaylarıyla, sansür ve siber saldırılarla mücadele. Bu konuda birçok önemli proje çıkaran Jigsaw, bu sorunları geliştirdiği algoritmalar ve teknolojilerle çözmeye çalışıyor.

Makani:

CEO: Fort Felker

Sektör: Rüzgar gücü

Alphabet’in yenilenebilir enerji ve rüzgar türbinleri üreten şirketi. Ancak bu türbinler bildiklerimize hiç benzemiyor. Son teknoloji ile donatılmış uçağa benzeyen uçurtmalarla havadan rüzgar enerjisi kanatlar yardımıyla toplanıyor. Ayrıca uçurtma, rüzgarın en kuvvetli olduğu bölgeye doğru otomatik uçuyor. Elde edilen enerji kanatlara bağlı bir kablo ile aşağıya iletiliyor.

Sidewalk Labs:

CEO: Dan Doctoroff

Sektör: Kentsel altyapı ve planlama

Filmlerde gördüğümüz gelecekteki şehirleri yaratmak amacıyla kurulan şirket; Şehir altyapılarını iyileştirmek, yeniden tasarlama, enerji kullanımı, ulaşım altyapısını ve yaşam maliyetini iyileştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Wing:

CEO: James Ryan Burgess

Sektör: İnsansız Hava Taşımacılığı

Eskiden Google X’in bir projesi olan Wing, bir yıl önce Alphabet’in alt şirketi haline geldi. Sektörden de anlaşılacağı gibi şirket faaliyetlerini insansız hava taşımacılığı üzerine sürdürüyor. Ancak bildiğiniz bir taşımacılık değil; Şirket drone’lar ile yiyecek ve içecek servisi yapmaya pilot bölgelerinde çoktan başladı.

Loon:

CEO: Alastair Westgarth

Sektör: İnternet ve telekomünikasyon

En ücra köşelere bile 4G hızında internet hizmeti vermek için çalışan Loon, bunu da hava balonlarıyla yapmayı deniyor. Stratosferde dolaşacak ve internet erişimi sağlayacak bu balonlar; manevraları, hızlarını ve hatta yörüngesini otomatik olarak kendi belirliyor. Loon eskiden bir Google X projesiydi ancak 2018 yılında ayrı bir şirket haline geldi.

Google:

CEO: Sundar Pichai

Sektör: İnternet

Aslında Google’ın yer aldığı sektörleri saysak ayrı bir içerik yapmak gerekiyor. Ancak en basit haliyle arama motoru hizmeti dışında, internet üzerinden kişilere ve firmalara hizmetler veriyor diyebiliriz. 2015 yılına kadar tek ve ana şirket olarak hayatına devam eden Google, Alphabet ile beraber alt şirketlerden biri oldu. Google bünyesi altında gerçekleşen projeler ise bu şekilde:

Nest

YouTube

Arama Motoru

Google AdSense

Google Haritalar

Android

ATAP

Drive

Blogger

Hangouts

Play Store

Kişiler

Takvim

Google Translate

Fotoğraflar

Mağaza

Duo

Kitaplar

Keep

Jamboard

Classroom

Earth

Koleksiyonlar

Üniversite içi bir arama motorundan, dünya devine dönüşen Google’ın ana şirketi Alphabet’in işleyişi bu şekilde. Şirket her geçen gün yeni bir yatırım yapıyor ve şirket satın alıyor. Bu liste de doğal olarak her gün değişiyor. Ancak Alphabet Inc, teknoloji alanında yatırımlarıyla enerji, sağlık ve hizmet sektörlerinde iyi işler çıkarıyor.