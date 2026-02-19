12 Saat Sürdü: TFF, Google AMP'nin Erişim Engelini Kaldırdı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Google AMP'ye yönelik erişim engelini kaldırdı. Konuyla ilgili açıklama yapılmadı ancak Google AMP, öyle ya da böyle 12 saat kadar erişime engelli kaldı.

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan bir karardan bahsetmiştik. TFF, Google'ın açık kaynak kodlu projesi AMP'yi erişime engellemişti. Gelen son haberlere göre Google AMP'ye yönelik erişim engeli, an itibarıyla kaldırılmış durumda.

TFF, Google AMP'yi geçtiğimiz dönemlerde de engellemiş ve gelen tepkiler üzerine bu karardan geri dönmüştü. Yine buna benzer bir olay yaşanmış oldu. Alınan karar doğrultusunda Google AMP, 12 saat kadar erişime engellenmiş oldu.

Kararın nedeni belli değil!

Türkiye Futbol Federasyonu, Google AMP'ye getirilen erişim engeli ve sonradan bu kararın kaldırılmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Yani geçtiğimiz saatlerde neler yaşandığını şu an için yetkililer dışında kimse bilmiyor.

TFF ile Google AMP arasında yaşanan gerilimle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

