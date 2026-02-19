Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Stickerlarda indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

12 Saat Sürdü: TFF, Google AMP'nin Erişim Engelini Kaldırdı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Google AMP'ye yönelik erişim engelini kaldırdı. Konuyla ilgili açıklama yapılmadı ancak Google AMP, öyle ya da böyle 12 saat kadar erişime engelli kaldı.

12 Saat Sürdü: TFF, Google AMP'nin Erişim Engelini Kaldırdı!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan bir karardan bahsetmiştik. TFF, Google'ın açık kaynak kodlu projesi AMP'yi erişime engellemişti. Gelen son haberlere göre Google AMP'ye yönelik erişim engeli, an itibarıyla kaldırılmış durumda.

TFF, Google AMP'yi geçtiğimiz dönemlerde de engellemiş ve gelen tepkiler üzerine bu karardan geri dönmüştü. Yine buna benzer bir olay yaşanmış oldu. Alınan karar doğrultusunda Google AMP, 12 saat kadar erişime engellenmiş oldu.

Kararın nedeni belli değil!

Başlıksız-1

Türkiye Futbol Federasyonu, Google AMP'ye getirilen erişim engeli ve sonradan bu kararın kaldırılmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Yani geçtiğimiz saatlerde neler yaşandığını şu an için yetkililer dışında kimse bilmiyor.

TFF ile Google AMP arasında yaşanan gerilimle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

Google AMP'nin neden önemli olduğunu merak ediyorsanız:

Google AMP, Bir Kez Daha Türkiye'de Engellendi: Bu Sefer Karar Farklı Yerden! Google AMP, Bir Kez Daha Türkiye'de Engellendi: Bu Sefer Karar Farklı Yerden!
Türkiye

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Arkasında Bambaşka Olaylar Varmış: EA, Neden Çocukluğumuzun Efsanesi NFS Most Wanted'ın 2. Oyununu Yapmadı?

Arkasında Bambaşka Olaylar Varmış: EA, Neden Çocukluğumuzun Efsanesi NFS Most Wanted'ın 2. Oyununu Yapmadı?

Call of Duty: Warzone'un Tamamen Kapanacağı Tarih Açıklandı

Call of Duty: Warzone'un Tamamen Kapanacağı Tarih Açıklandı

Uzun Zaman Oldu: Windows 11'in En Çok İstenen Özelliği Nihayet Geliyor

Uzun Zaman Oldu: Windows 11'in En Çok İstenen Özelliği Nihayet Geliyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com