Cloudflare, yeni analitik hizmeti Cloudflare Web Analytics'i duyurdu. An itibarıyla ücretsiz olarak kullanılabilen bu hizmet, Google'ın mevcut Analtytics hizmetine dişli bir rakip olarak karşımıza çıktı. Ancak Cloudflare Web Analytics ile Google Analytics'i birbirinden ayıran en önemli şey, Cloudflare'ın hizmetinin gizlilik odaklı olması.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın, zaman zaman tartışmalara konu olsa da geniş kitlelerce kullanılan hizmeti "Google Analytics", web site yöneticileri için kritik bir önem arz ediyor. Çünkü bu hizmet, internet sitelerine erişen bir kullanıcının o sitede ne yaptığını, siteyi nereden bulup, hangi cihazı kullandıkları gibi detayların incelenmesini sağlıyor.

Google Analytics, web sitesi yöneticileri için kritik bir önem arz etse de pek çok kullanıcı, böyle bir hizmetin var olmasından rahatsız. Çünkü kullanıcılar, bu hizmet üzerinden izlendiklerini, ayrıca verilerinin toplandığını düşünüyorlar. Yapılan son açıklamalarsa Google Analytics'e 'gizlilik odaklı' yeni bir rakibin geldiğini ortaya koyuyor. İnternet sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Cloudflare bugün yaptığı açıklama ile Google Analytics benzeri ücretsiz hizmeti "Cloudflare Web Analytics"i resmen duyurdu.

Cloudflare Web Analytics: Google Analytics'in gizlilik odaklı alternatifi

Cloudflare Web Analytics, tıpkı Google Analytics gibi ücretsiz bir hizmet. Ayrıca Cloudflare'ın mevcut müşterileri, bu hizmetten hemen faydalanmaya başlayabilirler. Şirketin iddiasına göre Cloudflare Web Analytics, ilerleyen süreçte herkes tarafından kopyalanacak. Peki bu hizmet, internet sitesi yöneticilerine neler sunacak?

Cloudflare'ın açıklamalarına göre Cloudflare Web Analytics, Google Analytics'in sunduğu hemen her şeyi sunacak. Bu bağlamda site yöneticileri, kullanıcıların nerelerden geldiklerini ve sitede ne yaptıkları gibi detayları görebilecekler. Cloudflare Web Analytics'i Google Analytics'ten ayıran esas şey ise, kullanıcıların IP adreslerinin toplanmıyor oluşu.

Cloudflare CEO'su Matthew Prince, yeni hizmetleriyle ilgili yaptığı açıklamalarda, kullanıcıların internette ne yaptıklarının kendi işleri olmadığını söyledi. Dünyanın herhangi bir yerindeki kullanıcının izlenmesinin ancak kendi izniyle mümkün olması gerektiğini dile getiren Prince, Google ve Facebook gibi reklam destekli şirketlere göre farklı bir yaklaşım sergilemek için Cloudflare Web Analytics'i geliştirdiklerini ifade etti.

İnternet ortamında site analizi sunabilmek kolay bir mesele değil. Bu konuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Prince, tamamen ücretsiz olarak kullanılabilen bir analitik hizmetinin yükünü kaldırmanın kolay olmadığını ancak Cloudflare'ın bu yükü taşıyacak kapasitede olduğunu ifade etti. Cloudflare Web Analytics'in ne kadar etkili olacağı ise önümüzdeki süreçte daha iyi anlaşılacak.