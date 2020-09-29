Google'ın Avrupa'daki tüketiciler için yaptığı arama motoru tercihi açık artırmasının sonuçları, gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo'yu rahatsız etti. Açık artırma uygulamasına büyük tepki gösteren ekip, Avrupa Komisyonu'nu bu uygulamayı ortadan kaldırmaya çağırdı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, geçtiğimiz yıl tarihinin en büyük cezalarından bir tanesine çarptırılmıştı. 4,34 milyar euroluk cezanın nedeni, Google'ın Android ekosistemindeki kullanıcılara farklı bir arama motoru tercihi yaptırmamasıydı. Hatta Google, bu cezadan sonra Avrupa'daki müşterilerine yeni bir hizmet sunmaya başladı. Kullanıcılar bu sayede, bir cihaz kurulumu yaparken diledikleri arama motorunu tercih edebileceklerdi.

Ancak Google, kullanıcılara tüm arama motorlarını tercih edebilme imkanı tanımadı. Şirket bunun yerine, 3 ayda bir düzenlediği müzayedelerle hangi arama motorlarının seçilebileceğini belirledi. Elbette bu durum, "Parayı veren düdüğü çalar." atasözünün canlı kanlı bir örneğiydi. Çünkü şirketler, Google'a verdikleri teklifler karşılığında veriliyordu. Yani hangi arama motoru şirketleri en yüksek bedeli öderse, Google o arama motorlarını kullanıcılara tercih ettirecekti.

Google'ın açıkladığı yeni sonuçlar, son dönemlerin popüler arama motoru DuckDuckGo'yu isyan ettirdi

Google, saatler önce yaptığı bir açıklamayla Android kullanıcılarının hangi arama motorlarını tercih edebileceklerini görecekleri ekranda yer alacak arama motorlarını açıkladı. Ancak yapılan bu açıklama, en çok da son dönemlerde pek çok kullanıcının favori arama motoru haline gelmeye başlayan DuckDuckGo'yu rahatsız etti. Ekip, Google'ın açıkladığı sonuçları zehir zemberek sözlerle eleştirdi.

"Google'ın açık artırma uygulaması, arama motoru sağlayıcılarını daha çok reklama teşvik ediyor."

DuckDuckGo yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, Google'ın açık artırma uygulamasının arama motoru sağlayıcılarını farklı yönlere ittiği ifade edildi. DuckDuckGo'ya göre arama motorları, Google'ın açık artırmasını kazanabilmek adına karlarını maksimize etmeye çalışıyor, bu da kullanıcılar için dezavantaj anlamına geliyordu. DuckDuckGo, arama motoru sağlayıcılarının Google'ın açık artırma uygulaması nedeniyle daha fazla reklam verip, kullanıcı gizliliğini yok saymak zorunda kaldıklarını düşünüyor.

"Kullanıcılarımızı istismar etmeyeceğiz. Para kazanmak için kullanıcıları yok saymayacağız."

DuckDuckGo tarafından yapılan açıklamalarda, açık artırmaları kazanamadıklarını, çünkü verdikleri teklifin rakiplerinden düşük olduğunun altı çizildi. 2014 yılından beri ciddi bir karlılık oranları olduğunu belirten yetkililer, Google'ın açık artırmasını kazanabilmek adına kullanıcılarını istismar etmeyeceklerini ifade ettiler. Bu arada, DuckDuckGo'nun önceki açık artırmada dikkat çeken galibiyetler yaşadığını ancak son açık artırmada sadece 4 Avrupa ülkesinde gösterileceğini hatırlatalım.

Avrupa Komisyonu'na talep: Açık artırma sürecini ortadan kaldırın

DuckDuckGo yetkilileri, konuyla ilgili olarak da Avrupa Komisyonu'na bir talepte bulundular. Yapılan açıklamalarda, Google'ın açık artırma uygulamasının rekabet ortamını daha da zorladığı, bu yüzden bununla ilgili olarak yeni bir adım atılıp, açık artırma uygulamasına son verilmesi gerektiği ifade edildi. Gizlilik odaklı arama motoruna göre Google'ın sunduğu tercih ekranı, ülkeler bazında en popüler arama motorlarını içerecek şekilde rastgele gösterilmeli.

Google'ın açık artırma uygulamasından şikayetçi olan tek arama motoru DuckDuckGo değil. Çevre dostu amaçlı bir arama motoru olan Ecosia da açık artırma sürecine en çok karşı çıkanlardan bir tanesiydi. Google'ın açık artırma uygulamasının Avrupa Komisyonu'nun kestiği cezanın ruhuna aykırı olduğunu beyan eden Ecosia yetkilileri, tepkilerini göstermek adına da önceki açık artırmalara katılmamayı tercih etmişlerdi. Buna rağmen son açık artırmaya katılan Ecosia, sadece Slovenya'daki kullanıcıların kurulum ekranlarında tercih edilebilecek arama motorları arasında yer alacak.