Steam'de EA İndirimleri Başladı (FC 26, Need for Speed Unbound ve Dahası İndirimde)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de EA indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "EA" indirimleri.

Geçtiğimiz haftalarda Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam'de Ay Yeni Yılı'na özel EA'in 10 Şubat tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam EA indirimleri

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
EA SPORTS FC 26 69.99$ 27.99$ (-%60)
STAR WARS Jedi: Survivor 69.99$ 8.39$ (-%88)
EA SPORTS Madden NFL 26 69.99$ 20.99$ (-%70)
Dead Space 59.99$ 11.99$ (-%80)
Need for Speed Unbound 69.99$ 9.79$ (-%86)
Dragon Age: The Veilguard 59.99$ 20.99$ (-%65)
Command & Conquer The Ultimate Collection 19.88$ 6.56$ (-%67)
Dragon Age Inquisition 39.99$ 9.99$ (-%75)
Mass Effect Legendary Edition 59.99$ 8.99$ (-%85)
Titanfall 2 29.99$ 5.99$ (-%80)
A Way Out 29.99$ 2.99$ (-%90)
Alice: Madness Returns 9.99$ 2.49$ (-%75)
STAR WARS Battlefront 19.99$ 4.99$ (-%75)
Unravel Two 19.99$ 2.99$ (-%85)
Mirror's Edge Catalyst 19.99$ 6.99$ (-%65)

Steam EA indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

