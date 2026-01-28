Steam'de EA İndirimleri Başladı (FC 26, Need for Speed Unbound ve Dahası İndirimde)

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "EA" indirimleri.
Geçtiğimiz haftalarda Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam'de Ay Yeni Yılı'na özel EA'in 10 Şubat tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam EA indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|27.99$ (-%60)
|STAR WARS Jedi: Survivor
|69.99$
|8.39$ (-%88)
|EA SPORTS Madden NFL 26
|69.99$
|20.99$ (-%70)
|Dead Space
|59.99$
|11.99$ (-%80)
|Need for Speed Unbound
|69.99$
|9.79$ (-%86)
|Dragon Age: The Veilguard
|59.99$
|20.99$ (-%65)
|Command & Conquer The Ultimate Collection
|19.88$
|6.56$ (-%67)
|Dragon Age Inquisition
|39.99$
|9.99$ (-%75)
|Mass Effect Legendary Edition
|59.99$
|8.99$ (-%85)
|Titanfall 2
|29.99$
|5.99$ (-%80)
|A Way Out
|29.99$
|2.99$ (-%90)
|Alice: Madness Returns
|9.99$
|2.49$ (-%75)
|STAR WARS Battlefront
|19.99$
|4.99$ (-%75)
|Unravel Two
|19.99$
|2.99$ (-%85)
|Mirror's Edge Catalyst
|19.99$
|6.99$ (-%65)
Steam EA indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.