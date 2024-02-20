Google, kendi e-ticaret sitesinde Android maskotu satmaya başladı. Dakikalar içerisinde tükenen ürün, hiçbir işlevsellik sunmuyordu. Ancak ikonik maskot, tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın ABD ve Kanada'da fiziksel ürünler sattığı bir e-ticaret sitesi bulunuyor. Tüketiciler, bu site üzerinden Google ile ilgili ürünlere ulaşabiliyorlar. Mesela bu internet sitesine gittiğinizde markanın Cloud veya Chrome'daki "Dino"suna ait görsellerin legolarını satın alabiliyorsunuz.

Şimdiyse Google, bu mağazada yeni bir ürün satmaya başladı. Bu ürün, Android'in ikonik maskotuydu. 3 inç boyutlu vinil figür, satışa sunulduğu gibi de tükendi. Google'ın bu ikonik maskotu bir daha ne zaman satacağını bilen olmazken, Android hayranlarının hevesleri kursaklarında kalmış oldu.

Dakikalar içerisinde tükenen maskot, böyle görünüyordu

Google'ın kendi e-ticaret sitesinde sattığı Android maskotu, herhangi bir işlevselliğe sahip değildi. Şirketin açıklamasına göre maskotun anten ve kolları, ayarlanabilen bir yapıya sahipti. Bu ürüne sahip olmak isteyenlerin ödemesi gereken tutarsa sadece 16 dolardı.

Google, Android maskotunu nadiren satışa sunuyor. Hâl böyle olunca ürünü istek listesine ekleyen tüketiciler, bu maskota sahip olmak için bildirim aldıkları anda siteye akın ediyorlar. Son satış sürecinde de aynısı yaşanmış oldu. Eğer Google'ın alışveriş sitesine göz atmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.