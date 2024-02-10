Google Türkiye, Gemini adlı yapay zekâ aracının maharetlerini kanıtlamak için Türkiye'nin popüler yiyeceklerinden oluşan İstanbul manzaraları çizdirdi. Gemini'nin yeteneklerini beğenir misiniz bilemeyiz ancak bu içerik, kan şekerinizi düşürebilir...

Tüm teknoloji devleri gibi Google da özellikle son bir yılda yapay zekâya milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor ve artık Gemini olarak adlandırılan yapay zekâ destekli sohbet botu ve üretken yapay zekâ aracıyla "yeni çağın" da en önemli şirketlerinden biri olmayı sürdürmek istiyor. Google Türkiye ise Gemini'nin hem yeteneklerini göstermek hem de daha geniş kitlelere tanıtmak için ilginç bir paylaşım zinciri yaptı.

Google Türkiye, Gemini'den İstanbul'un tamamen baklavadan, kebaptan, simitten, çiğ köfteden ve pamuk şekerden oluştuğu görseller çizmesini istedi. Ayrıca paylaşımın sonunda Google Türkiye, "Gemini’ın görsel oluşturma özelliğini sen de dene. Şimdilik sadece İngilizce kullanımda. İngilizce istem yazmakta zorlanıyorsan Gemini ile çevirebilirsin." ifadelerini kullandı.

Google Türkiye'nin İstanbul'u yemek isteyeceğiniz paylaşımları şu şekildeydi: