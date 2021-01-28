9to5Google, Android 12 için geliştirilmekte olan bir özelliği ortaya çıkardı. Bu özellik, akıllı telefonlara yepyeni bir tema yönetim sistemi getiriyor. Bu sistem, kullanıcıların uygulamalar için kendi renklerini belirlemelerini sağlıyor. Özelliğin Android 12'de kesin gelip gelmeyeceği, şu an için bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android 10 ile birlikte karanlık mod olarak isimlendirilen yeni bir temayı kullanıcıların hizmetine sunmuştu. Bu tema, bir yandan göz sağlığının korunmasına yardımcı oluyor diğer yandan da OLED ekranlı telefonların batarya tasarrufu yapmasını sağlıyordu. 9to5Google'ın yaptığı yeni bir keşif ise Android 12'de çok daha gelişmiş bir tema yönetim sisteminin kullanılabilir olabileceğini gözler önüne seriyor.

Edinilen bilgilere göre Android 12 ile sunulması olası tema yönetim sistemi, uygulamaların ve genel arayüzün renklerinin kullanıcılar tarafından ayarlanmasını sağlayacak. Böylelikle kullanıcılar, herhangi bir uygulamayı, istedikleri renklerde kullanabilecekler. Kullanıcıya iki farklı katman seçimi yaptırabilecek özellik, böylelikle o uygulamanın ana tema renginin ve vurgu renginin belirlenmesini sağlayacak.

Android 12'de şöyle bir tema kullanabilirsiniz

9to5Google'da yer alan bilgilere göre Google, bu özelliği Android için geliştirilmiş bir API olarak sunacak. Bu da uygulamaların genel tasarımlarında bir değişiklik olmayacağı, sadece renklerin değişeceği anlamına geliyor. Ayrıca her geliştirici, bu API'yi kullanarak uygulamasının tasarımını zenginleştirebilecek. Ayrıca akıllı telefon üreticileri de bu özellikten faydalanarak, kullanıcı arayüzlerini diledikleri gibi özelleştirebilecekler. Tüm bunlara ek olarak, böylesi bir API, telefonunuzda kullandığınız duvar kağıdına uygun tema rengini otomatik olarak sunmaya başlayabilir.

Google, Android 12'yi önümüzdeki birkaç ay içerisinde duyuracak. Yapılacak açıklamalarla birlikte bu işletim sisteminin neler sunacağını daha iyi bir şekilde anlama imkanı yakalayacağız. Haliyle şu an için, bu özelliğin kesinlikle geleceğini düşünmeyin. Google, geliştirmekte olduğu bu tema yönetim sistemini rafa kaldırabilir ya da Android 13'e sarkıtabilir. Ancak pek çok kullanıcının bu özelliği büyük bir heyecanla bekleyeceğini şimdiden söyleyebiliriz.