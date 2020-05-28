Yazılım devi Google, insanların anksiyete durumunu kendilerinin ölçmesini sağlayacak yeni bir özellik geliştirdiğini duyurdu. Şirket, konuyla ilgili yaptığı duyuruda yeni eklenen aracın klinik olarak onaylandığını bildirdi.

İnternet artık hayatımızın o denli içinde ki herhangi bir şeye ihtiyacımız olduğunda neredeyse ilk baş vurduğumuz kaynak internet oluyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde de evde kalırken en büyük yardımcılarımızdan bir tanesi sanıyoruz Google oldu. Salgın süresince pek çok kişi hastalığa dair çoğu şeyi internet aracılığıyla öğrendi ve gerek kendi ülkelerindeki gerekse ulaşamayacakları kadar uzak olan ülkelerdeki gündemi internet sayesinde takip edebildi.

Zor sürecin olumsuz bir getirisi de çeşitli kaygı bozuklukları oldu. Google bu durum için bir anket geliştirdiğini ve Arama kısmına eklediğini bugün resmi bir açıklama yaparak duyurdu. Google’ın aktardığına göre bu özelliği kullanan insanlar artık anksiyete bozukluğundan şikâyetçi olup olmadıklarını daha kolay anlayabilecek. Geliştirme aşamasında konunun uzmanlarıyla çalışılan anketin klinik olarak onaylandığını da aktaran Google, koronavirüs kaynaklı stresle baş etmede etkili olacak aracın başarılı sonuçlar vereceği konusunda da oldukça iddialı.

Özellik, şimdilik sadece ABD’de kullanılabilir durumda:

Genel Anksiyete Bozukluğu-7 (GAD-7) ismi verilen anket için şirket, Akıl Hastalıkları Ulusal İttifakı (NAMI) ile ortak çalışma yürüttüğünü de aktardı. Bir bilgi paneli içerisinde yer alan sorulardan oluşan anketin, kullanıcıların katılım göstermesi durumunda onlara kaygı bozukluğundan muzdarip olup olmadıklarını anlamaları için yardım ettiği söylendi. Toplamda 7 sorudan oluşan anketin sonucuna göre kullanıcıların yardım veya tavsiye için çeşitli kaynaklara yönlendirileceği de açıklandı.

Bir uzman tarafından yöneltilecek soruları kapsayan ve çok detaylı çalışmalar sonucu ortaya çıkarıldığı bildirilen Google’ın bu yeni uygulaması, henüz çok yeni ve şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılabiliyor. Daha önce depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu ile ilgili taramalar başlatan Google, GAD-7 ile bu hizmetini üçe çıkarmış durumda. Şirket ilerleyen günlerde anketin diğer ülkeler için de geliştirileceğini ve çalışmaların devam ettiğini de söylüyor.