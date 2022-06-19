Google’dan Apple’a Kamuya Açık Çağrı: RCS’i Kabul Edin!

Google Android, mesajlar uygulamasını sadece mesajdan öteye taşıyan RCS sisteminin Apple’ın kabul etmesi için çağrıda bulundu. Hem de Drake’in yeni şarkısıyla.

Bildiğiniz gibi Apple, yıllardır Mesaj uygulamasına dahil olan iMessage ile birlikte kullanıcılarına sadece SMS göndermekten daha fazlasını sunuyor. Başlıkta gördüğünüz RCS de tam olarak bu: Rich Communication Services (Zengin İletişim Hizmetleri).

Bu özellik uzun bir süredir Google’ın mesajlar uygulamasında da mevcut. Her iki platformda da sadece SMS değil, internet bağlantısı yoluyla multimedya da gönderebiliyorsunuz. Ancak bunu iki platform arası yapmanız ne yazık ki mümkün değil. Google’ın dediğine göre bunun sorumlusu Apple’mış.

Android ekibi, Drake’in yeni şarkısıyla Apple’a açık çağrı yaptı: RCS’i kabul edin

Android’in resmi Twitter hesabı üzerinde yapılan bir paylaşımda yer alan bu videoda Android, Apple’a resmen çağrıda bulunuyor. Videoda söylenenlerin çevirisini aşağı bırakalım.

“Android ekibi, Drake’in yeni şarkısı “Texts Go Green”in patladığını düşünüyor. Şarkı, bir iPhone kullanıcısının engellenmesine atıfta bulunuyor. Ya da iPhone’u olmayan birine mesaj atmaya çalışmasını.

Her iki türlüsü de zor bir durum. Keşke Apple’ın mühendislik ekibindeki süper yetenekli mühendisler bunu çözebilseydi. Çünkü bu sadece Apple’ın çözebileceği bir problem. Aslında tek yapmaları gereken RCS’i kabul etmek. Bu mesajlaşmayı daha güvenli hâle de getirir hem. Sadece söylüyorum. Bayağı iyi şarkı bu arada.”

Şu noktada Apple’ın cevap verip vermeyeceği az çok öngörülebilirdir muhtemelen. Zira Apple’ın bu teknolojiyi başka platformlar ile yıllardır paylaşmamasının sebebi para, bundan sonra da paylaşacağı pek mümkün gibi gözükmüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.