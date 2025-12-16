Google Arama Çubuğundaki İkonik Büyüteç Simgesi Kaldırılıyor: Peki Yerine Ne Gelecek?

Google, arama sayfasında yer alan ikonik büyüteç simgesini kaldırmaya hazırlanıyor. Şirket, bu simge yerine yeni ve işlevsel bir simge ekleyecek. Peki o simge ne olacak ve kullanıcılara ne gibi avantajlar sunacak? İşte detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirketin, arama motorunun ana sayfasındaki büyüteç simgesini kaldırmaya karar verdiği ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar için aktif edilen yeni simge, Google'daki yapay zekâ değişimini gözler önüne seriyor.

Google ana sayfasına girdiğinizde arama yapacağınız metin kutusunun sol tarafında bir büyüteç simgesi bulunmaktadır. İlk kez 2019 yılında hayatımıza giren bu simge, bugüne kadar en ufak bir değişiklik yaşamamıştı. Ancak yapay zekânın etkisiyle Google, büyüteç simgesini rafa kaldıracak ve bunun yerine "+" şeklinde yeni bir simge kullanmaya başlayacak. Peki bu yeni simge ne anlam ifade ediyor?

Google arama sayfasındaki yeni simge işte böyle görünecek:

Google'ın arama sayfasına eklenecek + simgesi, büyüteç gibi görselden ibaret olmayacak. Buraya tıklayan kullanıcı, Google'a dosya veya görsel yükleme seçeneklerini görmeye başlayacaklar. Bu butona tıklayan kullanıcı, Google'ın AI Mode ve AI Overviews özelliklerine hızlıca ulaşabilecek. Yapılan incelemelere göre Google, bu değişikliği şimdilik sadece web sürümde kendini gösterecek. Firmanın mobil sürümler için böyle bir değişiklik planlayıp planlamadığı şimdilik belli değil.

Google arama sayfasında yapılacak değişikliğe ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bu özelliğin Türkiye'deki kullanıcılara ne zaman ulaşacağına dair herhangi bir açıklama bulunmadığını belirtmeden geçmeyelim.