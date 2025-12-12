Google, Artık Tek Bir Selfie ile İstediğiniz Kıyafeti Denemenizi Sağlıyor

Google, kıyafetleri mağazaya gitmeye gerek kalmadan denemenizi sağlayan yepyeni bir özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Bu özelliğin dikkat çeken kısmı, vücut fotoğrafı yerine sadece bir selfie ile çalışabilmesi.

Yapay zekâ teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde online alışveriş deneyiminin ciddi anlamda gelişmeye başladığını görmüştük. Artık mağazaya gitmeye gerek kalmadan kıyafetleri üzerinizde deneyebiliyordunuz. Google da bu tarz özellikler konusunda en öne çıkan firmalardandı.

Şimdi ise şirket, yepyeni bir özelliğin kullanıma sunulmaya başladığını duyurdu. Şimdilik sadece ABD’deki kullanıcılar için açılan bu özellik, tek bir görsel yükleyerek istediğiniz kıyafeti denemenize olanak tanıyor.

Selfie yükleyip istediğiniz kıyafeti üzerinizde deneyebiliyorsunuz

Özelliğin çalışma prensibi oldukça basit. Yalnızca bir selfie’nizi yüklüyorsunuz ve hangi bedeni giydiğinizi seçiyorsunuz. Bunun ardından da **Gemini 2.5 Flash Image **yapay zekâ modeliyle vücudunuzun **dijital bir versiyonu **oluşturuluyor ve istediğiniz kıyafeti denemenize olanak tanınıyor.

Normalde bu tarz özelliklerde kullanıcının tüm vücudunu içeren bir fotoğraf yüklemesi gerekir. Google, yapay zekâ teknolojileri sayesinde bu ihtiyacı ortadan kaldırmış ve yalnızca bir selfie ekleyerek tüm vücudunuzu oluşturmanın bir yolunu sunmaya başlamış. Özellik, buradaki bağlantı üzerinden denenebiliyor. Ancak sadece ABD’de olduğu için biz maalesef ulaşamıyoruz.

Google Alışveriş üzerinden kullanıcılara sunulan bu harika özelliğin ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi yok. Herkese geldiğinde gerçekten kullanışlı olacağını söyleyebiliriz.