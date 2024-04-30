Google Arama'ya "İngilizce Pratiği Yapma" Özelliği Geliyor

Google, arama hizmetine İngilizce konuşma pratiği yapma özelliği ekledi. Henüz test aşamasındaki özellik, yapay zekâdan güç alıyor. Yeni özellik, Türkiye'de aktif değil.

ABD merkezli teknoloji devi Google, arama hizmetine yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor. Yapay zekâ destekli bu özellik, kullanıcıların Google arama ile İngilizce konuşma pratiği yapmalarını sağlayacak.

İngilizce öğrenmek, günümüzde oldukça önemli. Bunun farkında olan Google da kendi alanında bir çözüm üretmiş durumda. Şimdilik Arjantin, Kolombiya, Hindistan, Endonezya, Meksika ve Venezuela'da kullanılabilen özellik, gelecekte çok daha fazla ülkeye yayılabilir.

İngilizce öğretmeyi değil, pratik yapmayı amaçlıyor

Google Arama'ya eklenen yeni özellik, kullanıcılara İngilizce öğretmeyi amaçlamıyor. Yapay zekâ ile desteklenen özelliğin temel amacı, dil pratiği yapmak. Google Arama'ya eklenen bilgilendirme sayfasında, günlük senaryolara uygun olarak pratik yapılabileceği ifade ediliyor.

Google'ın yapay zekâ destekli İngilizce pratik özelliğinin Türkiye'ye gelme ihtimali çok da yok gibi görünüyor. Çünkü bu hizmetten faydalanmak için Search Labs'ın aktif edilmesi gerekiyor ancak Search Labs Türkiye'de erişilebilir olan bir hizmet değil.