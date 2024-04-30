Google, Android uygulama mağazası Play Store ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Şirket, geçtiğimiz yıl 2,28 milyon adet uygulamayı engellediğini duyurdu. Güvenlikle ilgili yapılan çalışmalar da anlatıldı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, 2023 yılına ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Şirket, Google Play Store'a eklenmek istenen 2,28 milyon uygulamanın "kısmen" engellendiğini açıkladı. Google'ın böyle bir şey yapmasının nedeni, bu uygulamaların doğrudan kötü amaçlı veya kullanıcı güvenliğini tehdit ediyor olmasıydı.

Öte yandan; şirket, konum veya SMS gibi hassas bilgilere ulaşmaya çalışan 200 bin kadar uygulamaya da engelleme yaptı. Geliştiricilerden, bu uygulamaların düzeltilmesi istendi. Google politikalarını ihlal ettiği tespit edilen 333 bin geliştirici hesabı ise platformdan banlandı. Google, bu kadar büyük miktarda engellemeye yapay zekânın ciddi katkısı olduğunu söyledi.

Google, kullanıcıları korumak için "SAFE" ilkelerini kullanıyor

Google tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcıların güvenliğinin sağlanması için, "güvenlik" anlamına gelen dört maddeli "SAFE" ilkeleri kullanılıyor. Bu ilkeler şu şekilde:

Kullanıcıların korunması

Geliştiricilerin korunması

Sorumluluk inovasyonunun teşvik edilmesi

Platform savunmalarının geliştirilmesi

Peki sizce Google tarafından yapılan çalışmalar yeterli mi? Google Play'i yeterince güvenli buluyor musunuz?