Google, bugün gerçekleştirdiği Google I/O etkinliğinde yapay zekâya yönelik bir diğer teknolojisini daha tanıttı. Bu teknoloji, BERT modelinden 1000 kat daha güçlü olan MUM oldu. MUM, arama deneyimimizi gelecekte büyük oranda değiştirme potansiyeli taşıyor.

Google, bugün gerçekleştirdiği Google I/O etkinliğinde yapay zekâ konusunda LaMDA’yla bizleri zaten muhteşem bir şekilde etkilemişken aynı etkinlikte arama motorunu ilgilendiren yeni bir yapay zekâ teknolojisini tanıttı. MUM (Multitask Unified Model) isimli bu model, şirketin açıklamasına göre şirketin şu anda kullandığı doğal dil modeli BERT’den 1000 kat daha güçlü.

BERT tabanlı geliştirilen yeni MUM modeli, arama sonuçlarını çok daha iyi bir hale getiriyor ve karmaşık aramalara gösterilen sonuçları da iyileştiriyor. MUM, düşük kaliteli içeriklerin kaldırıldığı bir şekilde internetteki verileri tarayarak eğitildi ve böylece arama motoruna yazdığınız anahtar kelimelerin sonuçlarını daha ilgili ve zengin sonuçlarla görüntüler hale geldi.

Karmaşık sorular algılanabilecek, sonuçlar hem metin, hem resim hem de video olarak dökülebilecek:

Üstelik MUM sayesinde yaptığımız bir arama, günümüzdeki gibi yalnızca yazıyla olmayacak. MUM, bir “çoklu model” olma özelliği sayesinde bizlere internetten görseller ve videolar da bulabilecek, ilgili içeriklere bağlantılar sunabilecek. Örneğin bir doğa gezisi öncesi nasıl hazırlanmanız gerektiğini sorarsanız, karşınıza bu gezi öncesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini gösteren listeler de çıkabilir.

MUM’ın doğasını daha da özetlemek gerekirse, “hazırlanmak” anahtar kelimesini ele alabiliriz. MUM, bu anahtar kelimeyi yalnızca birincil anlamıyla ele almıyor, kullanıcının ne demek istediğini de düşünüyor. Örneğin hazırlanmak kelimesinden hava durumu, yanınıza almanız gereken eşyalar ve izlemeniz gereken rota sonuçlarını çıkarabiliyor. Model, bunun ardından kullanıcıya su geçirmez bir ceket giymesini önerebiliyor.

Tıpkı LaMDA modelinde olduğu gibi MUM modeli de halihazırda Google bünyesinde pilot olarak test ediliyor. Şirket, yaptığı açıklamada henüz bu teknolojinin ilk günlerinde olduklarını, bir soruyu hangi şekilde sorarsanız sorun, o soruyu çözümleyebilecek bir potansiyel hakkında heyecanlı olduklarını dile getirdi. Bugünkü Google I/O etkinliği, yapay zekâ konusunda etkileyici projeleri bize gösterdi.