Teknoloji devi Google, bugün gerçekleştirdiği Google I/O etkinliğinde yapay zekayla diyalogu çok daha doğal bir hale getirecek LaMDA modelini duyurdu. Model, farklı kavramları öğrenerek diyalogları daha da zenginleştiriyor.

Teknoloji devi Google’ın her yıl düzenlediği, fakat geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle iptal ettiği Google I/O etkinliği, bu yıl geri döndü. 18-20 Mayıs tarihlerinde sürecek etkinlik, TSİ 20:00’da başladı. Google’ın ürünlerine getireceği yenilikleri ve yepyeni teknolojilerini görmeyi beklediğimiz etkinlikte gösterilen yeni teknolojilerden birisi LaMDA dil modeli oldu.

LaMDA, insan doğasının bilgisayar dünyasına kattığı en büyük zorluk olan bir bağlam çerçevesinde konuşmayı geliştirecek bir teknoloji olarak tanıtıldı. LaMDA’nın ana amacı, yapay zekâyla yaptığınız sohbeti olabildiğinde doğal bir yapıda tutmak. Google, bu teknolojiyi bundan öncesinde de şirket bünyesinde deniyordu. Teknoloji, henüz geliştirilmeye devam etse de Google tarafından paylaşılan örnekler, şimdiden teknolojinin potansiyelini iyi derecede gösterdi.

Diyalogların çok daha doğal olmasını sağlayacak yeni model: LaMDA

LaMDA sayesinde bir kullanıcı olarak asistanlar gibi yapay zekâyla istediğimiz herhangi bir konuda konuşabiliyoruz. LaMDA’nın verdiği cevapların, günümüzde gördüğümüz yapay zekâ cevaplarına göre çok farklı olduğunu, bir insan ağzından çıkmış gibi duyulduğunu söyleyebiliriz. Duyduğumuz diyaloglarda özellikle betimlemelerin ve benzetmelerin kullanımı ön plana çıkıyor. LaMDA’nın bunu becermesiyse arkasındaki karmaşık teknolojiyle sağlanıyor.

LaMDA’nın diyalogu bu denli doğal gözüken bir noktaya getirebilmesinin ilk adımı, kavramları öğrenmekten geçiyor. LaMDA, sahip olduğu kavram ağı sayesinde söylenene karşılık olacak binlerce farklı seçenek listeleyebiliyor. Diyalog, olabildiğince uzatılıyor. Ayrıca Google CEO’su Sundar Pichai’nin aktardığına göre LaMDA, bu seçenekler arasında bir kez seçtiği yolu ikinci kez seçmiyor. Yani duyduğumuz cevaplar, tıpkı bizim diyaloglarımızdaki gibi yalnızca o ana özel oluyor.

Fakat teknolojinin henüz geliştirilmekte olduğunu bir kez daha hatırlatalım. LaMDA, şu anda zaman zaman saçma cevaplar da oluşturabiliyor. Örneğin Pluto gezegeninin takla attığını söylüyor; zaman zaman da sohbeti bir anda sonlandırıyor. Google’ın yapay zekâ modeli, gelecekte arama sonuçlarında da önemli yeniliklere yol açacak.

LaMDA ile örnek konuşmayı aşağıdan izleyebilirsiniz:

