Google, arama sonuçlarına kullanıcıların çok seveceği "Tercih Edilen Kaynaklar" isimli bir özellik getiriyor. Bu şekilde kullanıcılar, sevdikleri kaynaklardan haberler görebilecek.

Google, düzenli olarak kullanıcı deneyimini iyileştirmek için arama motoruna yeni özellikler getiriyordu. Son zamanlarda gelen yeniliklerin büyük çoğunluğunun yapay zekâ destekli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şimdi gelen özelliğin yapay zekâ ile alakası bulunmuyor. Buna rağmen kullanıcıların çok işine yarayacak.

Google, arama motoruna “Tercih Edilen Kaynaklar” olarak adlandırılan yeni bir özellik ekliyor. İsminden de anlayabileceğiniz üzere bu özellik, kullanıcıların en sevdiği ve güvendiği kaynaklardan haberler görmesine olanak tanıyacak.

En sevdiğiniz kaynakları seçip onlardan haberler göreceksiniz

Google’dan gündeme dair bir şey aradığınızda en üstte “En çok okunan haberler” başlığı altında haberler görürsünüz. Burada internet genelinden öne çıkan haberler size gösterilir. İşte yeni özellik tam olarak burada belirecek. En çok okunan haberler yazan yerin sağ tarafına içinde yıldız olan bir simge geldiğini göreceksiniz.

Buraya tıkladığınızda tercih ettiğiniz kaynakları yazarak güvendiğiniz veya sevdiğiniz kaynakları seçebileceksiniz. Sonuçlar, bundan sonra sizin seçtiğiniz kaynaklara ait haberleri göstermeye başlayacak. Favoriniz olarak ekleyebileceğiniz kaynak sayısının herhangi bir sınırı yok. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz.

Özellik, ilk olarak haziranda test edilmeye başlamıştı. Bugün ise ABD ve Hindistan’daki kullanıcılara sunulmaya başladı. Türkiye’ye ne zaman geleceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.