Son yıllarda artan siber saldırılar, sosyal medya platformlarında ciddi güvenlik sorunlarını gündeme getiriyor. Yüksek takipçi sayısına sahip hesaplar, dolandırıcılık amacıyla özellikle hedef alınıyor. Bu kez hedefte, dünya çapında tanınan bir teknoloji devinin resmi YouTube hesabı vardı.

Google’ın resmi YouTube hesaplarından biri siber saldırıya uğradı. Saldırganlar, ele geçirdikleri hesabı kripto para tanıtımı yapmak için kullandı. Kısa süre içinde kapatılan kanal, olayın ardından tamamen erişime kapandı.

Saldırının hedefi olan hesap, yüksek takipçi sayısına sahip olması nedeniyle kripto dolandırıcılığı için kullanıldı. Hesapta, hackerların hazırladığı kripto odaklı canlı yayın ve içerikler yer aldı. Ele geçirilen kanal üzerinden yayınlanan bu içerikler kısa sürede yayından kaldırıldı.

Google’ın Hindistan YouTube hesabındaki videolar erişilemez hale geldi

Söz konusu YouTube kanalı, Hindistan’ın resmi YouTube hesabıydı. Google’ın blog yazıları ve haber içeriklerinde sıkça kullanılan videolarını içeriyordu. Hesabın kapatılmasıyla birlikte bu içeriklerdeki video bağlantıları bozuldu. Olayın ardından, konuyla ilgili doğrulama almak için Google’a ulaşıldı.

Yaşanan bu olay dijital güvenliğin en büyük şirketler için bile açıklar barındırabileceğini ortaya koydu. Google’ın yapacağı resmi açıklama ile detaylar netleşecek.